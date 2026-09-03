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Kütahya'da iki haftada kapsamlı kamu güvenliği denetimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü son iki haftada 29 bin 967 kişiyi ve 17 bin 340 aracı kontrol etti; birçok silah, kaçak malzeme ve sahte para ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kütahya'da iki haftada kapsamlı kamu güvenliği denetimi

kütahya genelinde yoğun denetim programı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, son iki hafta içinde kent genelinde geniş kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde temel hedef, kamu düzeni ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması oldu. Ekipler tarafından sokak, işyeri ve konaklama alanlarında çok sayıda kontrol yapıldı.

denetim alanları ve kontrol edilen yerler:

Gerçekleştirilen çalışmalarda 29 bin 967 şahıs ve 17 bin 340 araç kontrol edildi. Kent genelinde 125 park ve bahçe, 131 kafeterya, 14 pansiyon ve 12 günübirlik konaklama tesisi incelendi. Bu kapsamda bir ikamet adresi mühürlendi.

suç ve aranan şahıslara yönelik sonuçlar:

Denetimler sırasında yakalanan 28 aranan şahıstan 19'u tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Hırsızlık soruşturmalarında 4 olay aydınlatıldı ve bu kapsamda 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 12 hacizli-yakalamalı araç ile 3 çalıntı araç ele geçirildi.

Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 47 şahsa gerekli tebligatlar yapıldı. Ayrıca 84 şahıs hakkında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri kapsamında idari işlem uygulandı.

ele geçirilen malzemeler ve kaçakçılığa yönelik bulgular:

Denetimler sırasında çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirildi. Bu kapsamda 5 ruhsatsız tabanca, 3 havalı tabanca, 8 silah parçası, 3 ruhsatsız tüfek, 36 fişek ve 23 kesici alet muhafaza altına alındı.

Kaçakçılık ve sahtecilik çalışmaları sonucunda ise 2 adet fildişi, sigara üretiminde kullanılan 2 makine, 32 bin 320 adet makaron, 730 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 1 ton 767 kilogram tütün ile toplam 217 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KÜTAHYA EMNİYETİNDEN SON İKİ HAFTADA KAPSAMLI DENETİM

KÜTAHYA EMNİYETİNDEN SON İKİ HAFTADA KAPSAMLI DENETİM

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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