Dolar 48,6170 +0,13%
Euro 56,2250 -0,17%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.807,49 -1,22%
EUR/USD 1,1562 -0,34%
Brent Petrol 106,03 +1,36%
--°

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı

Bafra'da 'Sokaklar Güvende' uygulamasında, uygulama noktalarını haberleşme gruplarında paylaşan 10 kişi Cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı

Bafra'da 'Sokaklar Güvende' uygulaması kapsamında operasyon

Samsun'un Bafra ilçesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" uygulaması kapsamında, trafik ekiplerinin uygulama yaptıkları noktalara ilişkin bilgileri çeşitli haberleşme gruplarında paylaştıkları tespit edildi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Şüphelilerin tespiti ve gözaltı:

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, uygulama noktalarını diğer kişilere bildirenlerin belirlenmesi üzerine 10 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda bu kişiler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Adli sürece sevk:

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından hepsi Bafra Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE &quot;SOKAKLAR GÜVENDE&quot; UYGULAMASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE "SOKAKLAR GÜVENDE" UYGULAMASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, TRAFİK EKİPLERİNİN UYGULAMA NOKTALARINI HABERLEŞME GRUPLARINDA PAYLAŞARAK BİLDİRDİĞİ TESPİT EDİLEN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı
images

Paşacık'ta camdan düşen 18 yaşındaki genç kızın tedavisi sürüyor
images

Antalyada 15 adrese eş zamanlı baskın: 'Sokaklar Güvende' operasyonunda çok sayı...
images

Siverek'te tırla biber yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı, üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kazım Karabekir'de hedef üç puan, Erzurumspor hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Okul güvenliğine takviye: bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü

Çorum FK, Alanyaspor maçı öncesi iki gruba ayrılarak hazırlandı

Finansal istikrarı öne çıkaran toplantı: komite makro görünümü ve piyasa gelişmelerini değerlendirdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu