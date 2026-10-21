Bafra'da uyuşturucudan hükümlü 37 yaşındaki kişi yakalandı

olayın özeti:
Samsun'un Bafra ilçesinde, 37 yaşındaki M.D.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda M.D. yakalandı.
gözaltı ve adli süreç:
Yakalanan M.D. ile ilgili adliyedeki işlemler tamamlandıktan sonra şüpheli, resmi işlemler doğrultusunda kapalı cezaevine teslim edildi.
emniyetin çalışması:
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonel faaliyet, M.D.'nin tespit edilmesi ve adli mercilere sevk edilmesiyle sonuçlandı.
SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNDAN 8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 37 YAŞINDAKİ M.D. YAKALANDI.
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