Bafralı öğrenciler stadyumda takımlarına destek verdi

Samsun'un Bafra ilçesinden 47 öğrenci, Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşmasında kent takımı için tribündeydi. Organizasyonu üstlenen 1965 Samsunspor Derneği, gençlere Samsunspor sevgisini aşılamak amacıyla düzenlediği etkinlikle öğrencileri maça götürdü.

Hazırlık ve hareket:

Dernek yetkilileri maç öncesinde Bafra'ya giderek öğrencilere Samsunspor atkısı ile Mehmet Yılmaz imzalı 'Kuzeyin Kralı Samsunspor' kitabını hediye etti. Okul bahçesinde yakılan meşaleler ve öğrencilerin birlikte söylediği Samsunspor besteleriyle başlayan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler iki otobüs ve yaklaşık 20 araçtan oluşan konvoyla stadyuma hareket etti.

Maç günü ve derneğin çalışmaları:

Karşılaşmayı tribünden takip eden öğrenciler, maç boyunca takımına destek verdi. Derneğin çanta kampanyaları, okul ziyaretleri ve maç organizasyonları gibi sürdürülen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında şimdiye kadar bin 500'den fazla çocuğa ulaşıldığı bildirildi. Etkinlik, genç nesillere spor sevgisi kazandırmayı amaçlayan çalışmalara somut bir örnek oluşturdu.

Organizasyon, hem öğrenciler hem de dernek üyeleri için dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir deneyim olarak kayda geçti.

MAÇA GÖTÜRÜLEN ÇOCUKLAR