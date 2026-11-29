Pendikspor milli aradan sonra oyun sürekliliği ve genç oyuncu gelişimine odaklandı

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında sahasında konuk ettiği Iğdır FK'yı 3-0 yenmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

maçta öne çıkanlar:

Şahin, "Galip geldiğimiz için mutluyuz." diyerek sözlerine başladı ve milli aradan sonra sahadaki oyununun sürdürülebilirliğinin kendisi için öncelik olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatsalar da Manisa karşısında iyi bir oyun sergilediklerini, o oyunun bugün de devamını görmek istediklerini ifade etti. Karşılaşmada rakibin sahada 8 kişi kalmasının işleri kolaylaştırdığını ancak 11'e 11'de de oyuncularının performansını beğendiğini vurguladı.

sıralama, hedefler ve maç takvimi:

Teknik direktör, puan tablosunda yukarılara tırmanmak için galibiyetlerin şart olduğunu söyledi ve önlerindeki kupa maçı'nda daha az süre verdiği oyunculara ve gençlere şans vermeyi planladığını aktardı. Haftaya ligde güçlü bir kadroya sahip olan Esenler Erokspor ile karşılaşacaklarını, bu ligde herkesin herkesi yenebileceğini ancak "işimizi doğru yapabilirsek, kiminle oynadığımızın bir önemi kalmaz" mesajını verdi.

Şahin, takımın oyununu geliştirme ve istenen skorları alma hedefinin gerçekleştirilmesi halinde mevcut konumlarından hızla yükseleceklerine inandığını ekledi.

oyuncu katkıları ve gençlere yatırım:

Maçta iki gol kaydeden Bekir Karadeniz için Şahin, "Bugün skor katkısında önemli işler yaptı." değerlendirmesini yaptı. Teknik adam, Bekir'in takım için değerli bir oyuncu olduğunu ve genç oyunculara fırsat vererek onların gelişmesini hedeflediğini belirtti. Oyuncu gelişimini önceliklerinden biri olarak gösteren Şahin, gelişecek oyuncular sayesinde takımın skor üretiminde de istenen seviyeye ulaşacağını söyledi.

Basın toplantısını, göreve geldiği günden beri oyuncuların kendilerini dinleyip sahaya istediklerini yansıtmalarından ötürü teşekkür ederek tamamladı.

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Iğdır FK maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ""Milli aradan sonra iyi oyunumuz devam ettirebilmek önemliydi" dedi.