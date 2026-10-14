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Bağ köyünden sofraya: Ekinözü'nün organik üzüm pekmezi mesaisi

Kahramanmaraş Ekinözü'nde köylüler üzümleri toplayıp odun ateşinde 3-4 saat kaynatarak ilaçsız ve organik pekmez üretiyor; kilo fiyatı 800 lira.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bağ köyünden sofraya: Ekinözü'nün organik üzüm pekmezi mesaisi

Bağlardan kazanlara yöresel emek

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan köylüler, bağlarda topladıkları üzümleri geleneksel tekniklerle pekmeze dönüştürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Üzümler önce toplanıp eziliyor; elde edilen su, toprak ocaktaki odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor ve çok emek isteyen bir süreçle doğal pekmeze dönüşüyor.

üretim süreci:

Üzüm suyu çıkarıldıktan sonra, yörede uzun yıllardır uygulanan yöntemlere göre sala bırakma ve toprakla tepme adımları izleniyor. Ardından kazanlara alınan su, odun ateşinde saatlerce yoğunlaştırılıyor; bu işlem hem kıvam hem de aroma için belirleyici oluyor. Hazırlanan pekmez özellikle kış aylarında aile sofralarında tüketiliyor ve siparişe göre de üretiliyor.

talep, fiyat ve geleneğin önemi:

Yöre sakinleri üretimi ilaçsız ve organik olarak yaptıklarını belirtiyor. Elif Koyun, geleneğin nesiller boyunca aktarıldığını vurgulayarak uyguladıkları adımları anlattı. Erol Koyun ise üretilen pekmezin kış boyunca tüketildiğini, şehir içinden de talep geldiğini ve fiyatın genellikle kilosu 800 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini söyledi. Üreticiler için bu faaliyet, hem kültürel mirası yaşatma hem de kırsal ekonomiye katkı sağlama anlamı taşıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN EKİNÖZÜ İLÇESİNDE KÖYLÜLER, ÜZÜM BAĞLARINDAN TOPLADIKLARI ÜZÜMLERİ GELENEKSEL...

KAHRAMANMARAŞ’IN EKİNÖZÜ İLÇESİNDE KÖYLÜLER, ÜZÜM BAĞLARINDAN TOPLADIKLARI ÜZÜMLERİ GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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