Kekova'da gün yüzüne çıkan 4 bin yıllık amforalar Anadolu'nun deniz hikâyesini aydınlatıyor

Kekova'da su altı mirası:

Antalya'nın Kekova Adası açıklarında yürütülen su altı kazılarında ortaya çıkan amforalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından "Mavi Vatan’da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyuruldu. Kazılarda çıkarılan kapların yaşının yaklaşık 4 bin 400-4 bin 700 yıl olduğu tespit edildi. Buluntular, yalnızca dönemin ticari bağlantılarına dair veri vermekle kalmıyor; denizcilerin günlük yaşamlarına ilişkin çarpıcı ipuçları da sunuyor.

Kil analizleri ve ticaret ağlarının coğrafyası:

Yapılan kil analizleri, söz konusu amforaların üretim yerinin muhtemelen Ürdün Vadisi'ndeki atölyeler olduğunu gösteriyor. Aynı tip amforalara Mısır'da (Giza, Saqqara, Abusir), Troya ve Girit'te rastlanması, Doğu Akdeniz'i içine alan geniş bir deniz ticaret ağının varlığına işaret ediyor. Araştırmacılar, geminin Levant kıyılarındaki bir limandan hareket ettikten sonra Troya ya da Girit yönüne ilerlemiş olabileceğini değerlendiriyor.

Bulguların ilk işaretleri, Akdeniz Üniversitesi tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen su altı araştırmalarına dayanıyor. Resmi kazılar 2026 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında ve bilimsel sorumluluk Doç. Dr. Hakan Öniz tarafından yürütülerek başlatıldı.

Günlük yaşamın ipuçları: dokuz işaretli amfora

Kazılarda çıkarılan amforalardan biri, üzerinde bulunan dokuz farklı işaret ve gövdesindeki iki delikle dikkat çekiyor. İncelemeler, bu kabın peynir ya da tereyağı yapımında kullanılan bir yayık amforası olabileceğini öne sürüyor. Bu yorum, denizcilerin uzun yolculuklarda gemide keçi taşıyıp süt sağarak kendi süt ürünlerini üretmiş olabilecekleri ihtimalini gündeme getiriyor; böylece buluntu hem ticari yükü hem de gemideki yaşam koşullarını ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, su altındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek, "Anadolu'nun denizcilik tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya, su altındaki kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı ve kazıların bilimsel sorumlusu Doç. Dr. Hakan Öniz ile ekipte emeği geçenleri kutladı.

Dünyanın en eski batığı Kekova’da bulundu