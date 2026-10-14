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Piraziz'de kök salacak kültür merkezi: Enver Yücel adıyla Karadeniz'e açılıyor

Piraziz'de temeli atılan Enver Yücel Kültür Merkezi yaklaşık 6 bin m² kapalı alan ve 504 kişilik salon planıyla Giresun, Ordu ve çevresine hizmet verecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:20

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Piraziz'de kök salacak kültür merkezi: Enver Yücel adıyla Karadeniz'e açılıyor

temel atma töreni:

Memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen törenle eğitici ve hayırsever Enver Yücel adına yapılacak kültür merkezinin temeli atıldı. Proje, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlandı; ilk duyuruda 504 kişilik konferans salonu öngörülse de tören konuşmasında Hüseyin Yücel salon kapasitesinin 600 kişiye çıkarılabileceği yönünde değerlendirme yaptı. Merkezin, Giresun'un yanı sıra Ordu ve çevre ilçelere de hizmet vermesi hedefleniyor.

tören ve katılımcılar:

Temel atma törenine Giresun Valisi Mustafa Koç, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve BUEK İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Kurucusu ve İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile eşi Nurşah Yücel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören konuşmalarının ardından dua edildi ve kurdele kesiminin ardından ilk beton harcı döküldü.

merkezin kapsamı ve hedefleri:

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, proje için ilçenin uzun süredir böyle bir yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirterek merkezin sosyal hayata, kültür ve eğitimin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Hüseyin Yücel konuşmasında merkezin yalnızca bir bina değil, aynı zamanda vefa ve memleket sevgisinin simgesi olacağını söyledi ve babası Enver Yücel'in eğitim alanındaki çalışmalarına atıfta bulundu. Yücel, merkezin kapılarının "çocuklara, gençlere, kadınlara, ailelere, sanatçılara, öğretmenlere ve öğrencilere açık olmasını" diledi.

Adı verilen Enver Yücel ise doğduğu topraklarda böyle bir eserin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kültür ve kongre merkezlerinden biri olması beklentisini paylaştı ve oğluna teşekkür etti. Yetkililer yatırımın bölge halkının bir araya gelmesine, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin gelişmesine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

Tören, yatırımda emeği geçenlere teşekkürlerle sona erdi; resmî işlemler kurdele kesimi ve beton dökme aşamasıyla tamamlandı.

EĞİTİMCİ ENVER YÜCEL’İN ADINI TAŞIYACAK KÜLTÜR MERKEZİNİN TEMELİ, MEMLEKETİ GİRESUN’UN PİRAZİZ...

EĞİTİMCİ ENVER YÜCEL’İN ADINI TAŞIYACAK KÜLTÜR MERKEZİNİN TEMELİ, MEMLEKETİ GİRESUN’UN PİRAZİZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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