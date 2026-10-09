Dolar 49,3379 +0,11%
Euro 55,3471 +0,15%
Bist 12.236,17 +0,18%
Altın Gram 6.676,05 +1,24%
EUR/USD 1,1221 +0,04%
Brent Petrol 103,13 -1,10%
--°

Bagajdaki zulalama sonu oldu: Adana'da 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

Adana'da narkotik polisleri, Seyhan Ova Mahallesi'nde hafif ticari aracı durdurup bagajda zulalanmış 9 kilo 250 gram skunk ele geçirdi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bagajdaki zulalama sonu oldu: Adana'da 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

Operasyonun seyri:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A. ve R.İ.'in kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, C.A.'nın kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı.

Takip sırasında ekipler, aracın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi üzerinde önünü keserek durdurdu. Uygulamada görevli dedektör köpeği bagaja tepki verdi ve polis bagajı kontrol etti.

Ele geçirilen madde ve şüphelilerin durumu:

Bagajda yapılan aramada zulalanmış 9 kilo 250 gram skunk maddesi bulundu. Olayda araçta bulunan C.A. ve yolcu konumundaki R.İ. gözaltına alındı.

Her iki şüpheli de emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın yankıları:

Adana'da gerçekleştirilen bu operasyon, emniyet birimlerinin gelen istihbaratı değerlendirip saha takibiyle sonuca ulaşması şeklinde kayda geçti. Ele geçirilen miktar ve şüphelilerin tutuklanmasıyla soruşturma devam ediyor.

Torbacıların aracının önünü kestiler: 9 kilo skunk ele geçirildi

Torbacıların aracının önünü kestiler: 9 kilo skunk ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tutuklamadan tahliyeye: Ece Güner cezaevinden çıktı
images

Murat Ağırel adliyeye geldi: fon soruşturması kapsamında ifade verecek
images

Nevşehir'de araçlarda usulsüz değişiklik iddiasıyla düzenlenen operasyonda iki ş...
images

Kağıthane tünelinde alevlere ilk müdahale meşrubat şişesiyle yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynarca meslek lisesi öğrencileri tek denemede devreyi çalıştırıp TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu

Bozyazı'da test edilen çalı doğrayıcıyla yangın riskine karşı koridor oluşturuluyor

Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim

Tirmisten fonksiyonel gıdaya: teknoparkta bir kadın girişiminin yükselişi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor