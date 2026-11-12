Bodrum'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarpma: 1 ölü, 1 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında, B.S. idaresindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi; çarpan sürücü B.S. yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve kimlik tespiti:

Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti için ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini ve olayın tüm ayrıntılarını araştırıyor.

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