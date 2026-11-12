Kallas Brüksel'de Al-Zuba ile husiler ve bölgesel destek gündemini görüştü

AB yüksek temsilcisi Kaja Kallas Brüksel'de Afrah Al-Zuba ile bir araya geldi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Al-Zuba ile görüştü. Toplantıda bölgedeki güvenlik ve insani duruma ilişkin endişeler ile uluslararası dayanışma ve baskı mekanizmalarının güçlendirilmesi ele alındı.

görüşmenin odak noktaları:

Al-Zuba, Paris ve Berlin ziyaretlerinin ardından Brüksel temaslarını sürdürürken, Husilerin uluslararası alanda nasıl sınıflandırılacağı ve Yemen hükümetine sağlanacak desteğin artırılması yönündeki diplomatik çabalarını anlattı. Görüşmede Husiler ile ilgili daha geniş yaptırım veya tanıma tartışmalarının olduğu, diplomatik girişimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Toplantıya ilişkin ayrıntılı müzakere içeriği ve somut kararlar kamuoyuna açıklanmadı; ancak diplomatik temasların amaçlandığı üzere AB düzeyinde koordinasyon arayışını sürdürdüğü vurgulandı.

Brüksel temaslarının kapsamı ve bağlantılar:

Al-Zuba, Brüksel'de ayrıca Avrupa Komisyonu üyelerinden Dubravka Suica ve Hadja Lahbib ile de görüşmeler yaptı. Bu temaslar, hem Akdeniz bölgesiyle bağlantılı siyasi boyutları hem de insani yardım ve kriz yönetimi hazırlıklarını içeren bir çerçevede yürütüldü.

Avrupa kurumlarıyla kurulan temasların amacı, bölgedeki güvenlik sorunlarına ortak yanıtlar geliştirmek ve insani yardımın etkin dağıtımı için siyasi desteği pekiştirmektir. Bu çerçevede diplomatik görüşmeler, uluslararası baskının nasıl artırılabileceği ve Yemen hükümetine hangi somut desteğin sağlanabileceği konularında fikir alışverişi içeriyor.

Kaja Kallas ile Afrah Al-Zuba arasındaki görüşme, Avrupa’da yürütülen diplomatik çabaların bir parçası olarak değerlendirilirken, görüşmenin sonuçlarına ilişkin resmi, ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan temaslar, bölgesel gerilimi düşürme ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çok taraflı girişimlerin sürdürülmesine işaret ediyor.

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