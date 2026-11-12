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Talas'ta park halindeki Mercedes'in motor bölümü alevlendi

Kayseri Talas'ta park halindeki 06 FH 0418 plakalı Mercedes'in motor kısmında çıkan yangın, polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 04:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Talas'ta park halindeki Mercedes'in motor bölümü alevlendi

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangın, 06 FH 0418 plakalı Mercedes marka otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi kontrol altına aldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalar yaklaşık yarım saat sürdü ve araçta daha fazla zarar oluşmasının önüne geçildi.

İnceleme ve soruşturma:

Yangın söndürüldükten sonra polis ekipleri yanan otomobilde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor; resmi bir nedeni henüz açıklanmadı.

Vatandaşların güvenliği için bölgede önlem alınırken, yetkililer benzer olaylara karşı araçlarda düzenli bakım ve kontrollerin önemine dikkat çekiyor.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL MOTORU KISMINDAN ALEV ALDI. OTOMOBİLDE...

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL MOTORU KISMINDAN ALEV ALDI. OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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