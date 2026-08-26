Bağlar'da tehlike yaratan metruk binaların yıkımı hız kazandı

Bağlar'da yıkım ve temizlik çalışmaları sürüyor:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi iş birliğiyle ilçede kent güvenliğini ve çevre sağlığını tehdit eden metruk yapılara yönelik yıkım ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Ortak ekiplerin son bir aylık çalışmasında 32 metruk yapının kontrollü şekilde kaldırılması tamamlandı. Belediyeler, gelen talepler ve sivil toplum katkılarını değerlendirdiklerini; başvurular doğrultusunda toplam 60 yapının daha yıkılmasının planlandığını açıkladı.

Çalışmanın yürütülüşü:

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Katı Atık Şube Müdürü Mehmet Baran, Muradiye, Körhat, Yunus Emre, Şeyh Şamil ve Fatih mahallelerinde yürütülen operasyonlarda metruk yapılar ve çöp evlere öncelik verildiğini bildirdi. Baran, madde kullanımına ve çeşitli güvenlik sorunlarına zemin hazırlayan yapıların ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldığını; ortaya çıkan hafriyatın döküm sahasına taşındığını ve alanların temizlenip düzenli hale getirildiğini belirtti. Son olarak Yunus Emre Mahallesi 979. Sokak ile Şeyh Şamil Mahallesi 566. Sokak’ta iki metruk binanın yıkımının tamamlandığı kaydedildi.

Mahalleliler ne diyor:

Şeyh Şamil Mahalle Muhtarı Çiçek Gözen, metruk evlerin çoğalmasıyla birlikte uyuşturucu kullanımının, hırsızlık ve organize suç unsurlarının arttığını vurguladı. Gözen, Büyükşehir ve Bağlar belediyelerinin müdahalesinin mahalle için en büyük sorunu ortadan kaldırdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLAR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE, İLÇEDE KENT GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK OLUŞTURAN METRUK YAPILARA YÖNELİK YIKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SON 1 AYDA 32 METRUK YAPININ YIKIMI TAMAMLANDI.