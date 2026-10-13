Bahçe sınırı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı: öğretmen muşta ile komşusunu yaraladı

Kocaeli'de muşta ile darp iddiası

İzmit ilçesi Çubuklu Bala mahallesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana geldiği belirtilen olayda, iddiaya göre bir ineğin bahçe sınırından geçmesi nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Olayda adı geçen lise öğretmeni B.K. (30) ile komşusu Fevzi Karaarslan arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Saldırı ve yaralanma:

Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine, iddialara göre B.K. eline taktığı muşta ile 68 yaşındaki Fevzi Karaarslan'a defalarca vurdu. Yaralanan Karaarslan, yakınlarının ihbarı ile hastaneye kaldırıldı.

Hastane kayıtlarına göre Karaarslan'ın alnına 4, yanağına 5 dikiş atıldı; ayrıca saldırı sonucunda işitme kaybı, yüzün çeşitli bölgelerinde kırıklar ve doku zedelenmeleri olduğu bildirildi. Mağdur ve ailesinin olayla ilgili şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hayvanların bahçeye girmesinin ardından B.K.'nın "Çıkart lan onları oradan" diye bağırdığı, kısa süreli tartışmanın küfürlü bir boyuta taşındığı ve daha sonra kavganın başladığı görülüyor. Görüntülerin başında B.K.'nın cebinden muşta çıkardığı, kavgayı araya girenlerin ayırdığı anlar da kayda geçti.

Konu hakkında jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; yetkililer ve mağdurun şikâyeti doğrultusunda soruşturma sürüyor.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE, BİR İNEĞİN BAHÇEDEN GEÇMESİ SEBEBİYLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN KOMŞU TARTIŞMASINDA LİSE ÖĞRETMENİ B.K. (30), YAŞLI KOMŞUSU FEVZİ KARAARSLAN’A MUŞTAYLA SALDIRARAK YARALADI.