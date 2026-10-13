Bahçeli: terörsüz Türkiye hedefinden sapmaya izin verilmeyecek

Bahçeli’den grup toplantısında güçlü uyarılar:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında ülke ve bölge gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Küçük grup toplantı salonunda yapılan konuşmada Bahçeli, Türkiye’nin önceliğinin terörsüz Türkiye hedefi olduğunu; bu hedefin, yönlendirilmiş ve sanal meselelerle gölgelenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Konuşmasında dış politikadan iç siyasete, yolsuzluk iddialarından toplumsal birlik çağrısına kadar geniş bir yelpazede mesajlar veren Bahçeli, diplomasi ve diyalog çağrısını da yineledi. Bölgesel krizlerin halkların güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen lider, özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler ve bölge aktörlerinin tutumlarının yarattığı risklere dikkat çekti.

Bölgesel gerilimler ve diplomasi çağrısı:

Bahçeli, Ortadoğu’da yaşanan gerilimlerin ve sivillerin hedef alındığı saldırıların hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini belirtti. Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye’nin Mekke ile dayanışmasını sürdürme kararlılığını hatırlattı ve tarihsel vurgularla bu bağlılığı örneklendirdi; Hadımül Harameyn geleneği ve Fahrettin Paşa’nın Medine müdafaası konuşmada öne çıkan referanslardı.

Yemen’de Husilerin saldırılarına derhal son verilmesi, kalıcı siyasi çözümlerin tesis edilmesi ve ihtilafların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası derhal son bulmalıdır" çağrısını yineledi. Bölge ülkelerinin ihtilaflarını müzakere ile çözmesinin, kalıcı huzur ve barış için temel öncelik olduğunu savundu.

Yunanistan-İsrail hattına eleştiri:

Bahçeli, bölgedeki en büyük tehdidin İsrail olduğunu belirterek, 27 Ekim’de seçime gidecek İsrail’deki politikaların Gazze başta olmak üzere bölgesel zararlar doğurduğunu söyledi. Netanyahu yönetiminin uygulamalarını insanlık açısından eleştirirken, Yunanistan yönetiminin İsrail ile yakınlaşmasının Ankara’nın itirazlarını aşma umudunun yanlış olduğuna dikkat çekti.

Öne çıkan ifadelerden biri olarak Bahçeli, "Atina’daki acemi siyasetçiler, Türkiye’nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail’in satacağı silah ve mühimmatından daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir" dedi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantısı projesinin deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafları yeniden gündeme taşıdığını belirterek, üçüncü ülkelerin desteğiyle Ankara’nın itirazlarının bertaraf edilebileceğini varsayan bir yaklaşımın Atina için ciddi bir hata olacağını savundu.

Bahçeli, Yunanistan’ın komşularla dostane ilişkiler tesis etmeden, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk devletinin haklarını tanımadan kendisini güvende hissedemeyeceğini vurguladı ve Ankara’nın haklarını savunma kararlılığının altını çizdi.

İç gündem: yolsuzluk, kurumlar ve toplumsal dayanışma:

Toplumsal ve kurumsal dayanıklılığın önemine vurgu yapan Bahçeli, belediyelerde ve çeşitli alanlarda ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı hukuk önünde net bir duruş sergilenmesi gerektiğini dile getirdi. "Hiçbir yolsuzluk, usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir" ifadesiyle, soruşturmaların ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasını ve şeffaf şekilde yürütülmesini istedi.

Bahçeli, sermaye piyasalarında ve futbolda yaşanan gelişmelerin de soruşturulması gerektiğini belirtti; kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına izin verilmemesi gerektiğini savundu. Fon soruşturmaları kapsamında devlet kurumlarının adım attığını, yargı sürecinin işlediğini ve küçük yatırımcının korunmasına dönük yasal süreçlerin başlatıldığını hatırlattı.

Ayrıca muhalefet çevrelerinin bu süreçleri farklı değerlendirme ve toplumu yönlendirme çabalarına dikkat çekerek, olayların siyasal çatışma aracı haline getirilmemesi gerektiğini söyledi. Toplumun güven hissini zedeleyici, kutuplaştırıcı ve umutsuzluk yaymaya yönelik girişimlere karşı tüm kurumlardan duyarlılık beklediğini ifade etti.

Milli birlik ve gelecek perspektifi:

Konuşmasını "Türkiye hepimizin, hep birlikte Türkiye’yiz" mesajıyla sürdüren Bahçeli, ülkenin dirlik ve düzeninin her şeyin üstünde olduğunu vurguladı. Yurttaşların sosyoekonomik beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtirken, aynı zamanda yolsuzluk ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edileceğine ilişkin kamuoyunun ikna edilmesinin önemine işaret etti.

Bahçeli, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını, güçlü kurumlara, büyük ekonomik kapasiteye, etkili diplomasiye ve caydırıcı savunma sanayine sahip olduğunu belirtti. Millî birlik, kardeşlik ve kurumsal dayanıklılığı güçlendirerek geleceğe odaklanma çağrısı yaptı. Cumhur İttifakı birlikteliğine vurgu yapan lider, gençlere seslenerek "Fransa’ya heveslenmeyin, batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye’ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun" tavsiyesinde bulundu.

Bahçeli konuşmasını milletvekillerine ve misafirlere selamlayarak sonlandırdı; ülkenin huzur ve istikrarını koruma iradesinin devam edeceğini belirtti ve milletin birlik ve beraberlikle güçlü geleceği birlikte inşa edeceğini ifade etti.

MHP Lideri Bahçeli: "Ülkemizin Terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir"