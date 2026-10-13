Bahçeli'den Atina uyarısı: Türkiye'nin dostluğu silahlanmadan daha etkilidir

Bahçeli, TBMM grup toplantısında dış politika ve iç gündemi değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşarak hem bölgesel krizlere hem de ülke içindeki gelişmelere ilişkin kapsamlı mesajlar verdi. Bahçeli, Yunanistan ile ilişkilerde diyalog çağrısı yaparken, Ortadoğu’daki çatışmaların yarattığı risklere dikkat çekti ve iç siyasette yolsuzlukla kararlı mücadele vurgusu yaptı.

Ortadoğu, kutsal topraklar ve bölgesel riskler:

Bahçeli, Ortadoğu’daki gelişmelerin “Uluslararası ticaret, enerji arz güvenliği ve bölgesel ekonomik istikrar bakımından ciddi riskler” doğurduğunu ifade etti. Bölgedeki çatışmaların sivillerin hayatını tehdit ettiğini belirten Bahçeli, hangi gerekçeyle olursa olsun sivilleri hedef alan saldırıların meşru görülemeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan’a yönelik tehditler karşısında Türkiye’nin, Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak dayanışmasını sürdüreceğini vurgulayan Bahçeli, ecdadın Hadım-ül Harameyn geleneğini ve Fahrettin Paşa’nın Medine müdafaasını hatırlattı. Husilerin saldırılarının son bulması, Yemen’de kalıcı siyasi çözüm ve bölgesel ihtilafların diyalogla çözülmesi temennisinde bulundu.

İsrail, Yunanistan ve deniz yetki alanları:

Bahçeli, İsrail’in politikalarını eleştirerek, 27 Ekim’de seçime gitmesi beklenen İsrail’deki uygulamaların Gazze ve Batı Şeria’da yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyledi. Türkiye için esas tehdidin bölge ve insanlık açısından İsrail olduğunu ifade etti.

Yunanistan’ın İsrail ile yakınlaşmasının, Türkiye karşısında güvenlik hissi vereceği düşüncesinin yanılgı olduğunu belirten Bahçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantısı projesinin deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafları yeniden gündeme taşıdığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın desteği ve Atina’nın araştırma faaliyetleri gibi gelişmelerin meseleye uluslararası boyut kazandırdığını söyleyen Bahçeli, Ankara’nın itirazlarını aşabilecekleri yanılgısına düşmenin Atina için ciddi bir hata olacağını belirtti.

Bahçeli, “Atina’daki acemi siyasetçiler, Türkiye’nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail’in satacağı silah ve mühimmatından daha güçlü olduğunu idrak etmelidir” sözleriyle Yunan yönetimine uyarıda bulundu ve silahlanma yerine komşularla dostane ilişkiler kurulmasının kalıcı huzura giden yol olduğunu ifade etti.

İç siyaset: yolsuzluk, hukuk ve toplumsal birlik:

Toplumsal ve kurumsal dayanıklılığı koruma vurgusu yapan Bahçeli, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmaların yapılması gerektiğini söyledi. “Hiçbir yolsuzluk, usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir” diyen Bahçeli, sermaye piyasaları ve futboldaki usulsüzlüklerin de soruşturulmasını talep etti ve yargı süreçlerine olan güveni dile getirdi.

Bahçeli, bazı çevrelerin bu süreçleri siyaseten manipüle ederek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını, muhalefet kanadında konunun çarpıtılmaya çalışıldığını savundu. Bu tür girişimlerin toplumda umutsuzluk ve kutuplaşma yaratarak iç istikrarı zayıflatmayı hedeflediğini belirtti ve buna izin verilmeyeceğini vurguladı.

Milletçe hedefin terörsüz Türkiye ve bölgesel huzur olduğunu ifade eden Bahçeli, toplumsal bütünlüğe gölge düşürecek yönlendirilmiş sanal meselelerle odağın dağıtılmaması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin güçlü kurumlara, ekonomik kapasiteye ve savunma sanayiine sahip olduğunu hatırlatarak, sistemsel arızaların giderildiğini ve milli birlik-beraberlik üzerinde durduklarını belirtti.

Konuşmasını birlik çağrısıyla sonlandıran Bahçeli, Cumhur İttifakı’yla sorunların aşılacağını, gençlere çağrıda bulunarak “Türkiye’ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun” dedi ve milletvekillerini selamladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ,