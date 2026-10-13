Kahta'da sağanak hayatı aksattı, belediye ekipleri gece boyu sahada

Kahta'da akşam sağanağı ulaşımı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saat 20.30 sıralarında aniden yoğunlaşan sağanak, otogar çevresi başta olmak üzere birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Kısa sürede cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı ve bazı güzergahlar güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesi:

Kahta Belediyesi ekipleri, polis ve itfaiye birimleri sahada koordineli çalıştı. Belediye ekipleri vidanjörlerle bina altlarında ve eğimli bölgelerde biriken suların tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Polis ve itfaiye ekipleri trafiği düzenleyip risk bulunan bölgelerde önlem alarak olası can ve mal kaybının önüne geçmeye çalıştı.

Ulaşımın normale dönmesi ve hasar tespiti:

Belediye ve ilgili birimlerin hızlı müdahalesi sonucunda, yağış nedeniyle kapanan yollar kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı ve ilçede ulaşım büyük ölçüde normale döndü. Ancak su baskınlarının etkili olduğu noktalarda tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç yağışın ilk anlarından itibaren sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti ve ilgili birimlere gerekli müdahalelerin yapılması ile oluşan zararların tespit edilmesi talimatını verdi. Başkan Hallaç, tüm ekiplerin durmadan çalıştığını ve son vatandaşın mağduriyeti giderilene kadar görevde olacaklarını vurguladı.

Hallaç ayrıca etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek ilçeyi ve ülkeyi her türlü afetten koruması temennisinde bulundu.

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