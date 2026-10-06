bahçeli: erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapması ülke ve bölge yararına olacaktır

MHP lideri bahçeli'nin TBMM grup toplantısında öne çıkanlar:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılının açılışında yaptığı grup konuşmasında ülkenin iç ve dış politika önceliklerine dair kapsamlı bir değerlendirme sundu. Bahçeli, istişare kültürünün devamına vurgu yaparak tarihsel referanslarla Meclis'in önemini hatırlattı ve Türkiye'nin kurumsal, hukuki ve güvenlik altyapısını güçlendirecek adımların gerekliliğini dile getirdi.

istişare ve meclisin tarihsel rolü:

Bahçeli, Türk devlet geleneğinin omurgasını teşkil eden danışma ve meşveret kültürünün altını çizdi. Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't-Türk'ten aktardığı "geniş elbise eskimez, istişare ile alınan akıl bozulmaz" vecizine atıfla ortak akıl ve istişarenin toplumsal dayanışma, milli birlik ve kamu vicdanı açısından belirleyici olduğunu söyledi. Dede Korkut'un vecizlerine ve Osmanlı son döneminde Misak-ı Milli kararlarına gönderme yaparak Meclis'in İstiklal Harbi ve 15 Temmuz direnişindeki merkezi rolünü vurguladı. Bahçeli için Meclis, hem olağan hem olağanüstü dönemleri sevk ve idare eden milli karargah konumundadır.

terörle mücadele, huzur ve reform beklentisi:

Partisinin program, politika, proje ve kadrolarıyla Türkiye'nin huzur ve refahını yükselteceklerini belirten Bahçeli, 40 yıldır süren terör belasından kalıcı kurtuluş için tarihi bir fırsatın önümüzde olduğunu savundu. Terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden arındırılmış bir Türkiye hedefine işaret eden lider, sürdürülebilir kalkınmanın güçlü kurumlar ve öngörülebilir hukuk düzeniyle mümkün olacağını ifade etti. Bu bağlamda yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık iddialarının bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulması gerektiğini söyledi ve demokratik siyasetin meşruiyetinin hesap verebilirlikten beslendiğini hatırlattı.

dış politika, BM ve bölgesel güvenlik çağrısı:

Bahçeli, Birleşmiş Milletler vurgusuyla "Bunun için diyoruz ki Birleşmiş Milletlerin siyasi merkezi New York ise adalet merkezi Ankara'dır" sözünü kullanarak Türkiye'nin uluslararası platformlarda hukuku, insanlık değerlerini ve adaleti esas alan bir reform anlayışıyla öncülük edebileceğini savundu. 81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İsrail başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını sert sözlerle eleştirdi ve bu konuşmayı "insanlık tarihinin utanç vesikası" diye nitelendirdi. Bahçeli, İslam ülkelerinin İsrail karşısında ortak ve kararlı bir tavır almasının şart olduğunu belirterek Kudüs İttifakı ve Mekke Anlaşması çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam Barış Gücünün oluşturulmasını önerdi.

hukuk, kalkınma ve kurumlaşma öncelikleri:

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için yapısal sorunların çözülmesi ve köklü reformların hayata geçirilmesini isteyen Bahçeli, bu Meclis döneminin kısır siyasi tartışmaların ötesinde bir yapısal reform dönemi olmasını hedeflediklerini söyledi. 3 Ekim'de yaptığı açıklamalara atıfla kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddianın hukuk devleti ilkelerine göre soruşturulması gerektiğini vurguladı ve yolsuzlukla mücadele ile kalkınma çabalarının eşgüdüm içinde yürütülmesini istedi.

erdoğan'ın yeniden adaylığı ve meclisten beklenti:

Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin sürmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini savundu. Erdoğan'ın tecrübesinin ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhur İttifakı kurumsallığının bu zorlu dönemi yönetebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bu bağlamda MHP olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de uygun zamanda azami mutabakatla "seçimlerin yenilenmesi" kararı alınmasını talep ettiklerini açıkladı. Bahçeli, Anayasa'nın 116'ncı maddesine atıfla meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı bu kararın üçüncü dönem adaylığını mümkün kılacağını ve yenilenecek seçimlerin 2028 içinde yapılmasının istikrarı zedelemeyeceğini savundu. Bu kararın belirsizlikleri sona erdireceğini ve ekonomik güveni artıracağını belirtti.

Genel değerlendirmesinde Bahçeli, milliyetçi hareketin vatan, millet ve milli varlığa sahip çıkma mücadelesini sürdürdüğünü, siyaset anlayışlarının toplumsal uzlaşı ve huzurun tesisi olduğunu yineledi. Konuşma, hukuk devleti, kurumsal reformlar, terörle kararlı mücadele ve bölgesel dayanışma çağrıları etrafında şekillendi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlenmesi Türkiye’nin ve bölgemizin hayrına olacaktır"