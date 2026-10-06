Ankara'nın adalet merkezi olması önerisi ve Meclis'teki yol haritası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. dönem 5. yasama yılı ilk grup toplantısında ana gündem maddelerini ve partinin önceliklerini detaylı biçimde açıkladı. Konuşmasında milletin ortak aklı, istişare kültürü, uluslararası adalet yaklaşımı ve önümüzdeki dönemin yapısal reform hedefleri öne çıktı.

İstişare kültürü ve Meclis'in tarihi rolü:

Bahçeli, Türk devlet geleneğinde danışma ve meşveret kültürünün sürekli bir rol oynadığını vurguladı. Kaşgarlı Mahmut ile Dede Korkut'a atıf yapan lider, istişarenin toplumsal dayanışmanın ve milli birlik duygusunun teminatı olduğunu söyledi. TBMM'nin tarihsel işlevine dikkat çekerek, İstiklal Harbi'nin ve 15 Temmuz direnişinin merkezinde Meclis'in bulunduğunu, Meclis çatısı altında verilen mücadelelerin Türk siyasi tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Bu bölümde Bahçeli, istişarenin kamu vicdanını güçlendirdiğini ve toplumsal gerilimleri önleyen bir mekanizma olduğunu belirtirken, Meclis'in olağan ve olağanüstü şartlarda devletin iradesini temsil etme kabiliyetinin önemine işaret etti.

Yolsuzlukla mücadele ve yapısal reform çağrısı:

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için kurumların güçlendirilmesi ve hukuk düzeninin öngörülebilir kılınması gerektiğini söyleyen Bahçeli, önümüzdeki dönemin kısır siyasi çekişmelerin ötesinde yapısal reformlarla geçirilmesi gerektiğini kaydetti. 3 Ekim tarihinde yaptığı açıklamaya göndermede bulunarak, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık iddialarının toplumda güven erozyonuna yol açmaması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına dair iddiaların bağımsız, tarafsız ve şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini; demokratik siyasetin meşruiyetinin hesap verebilirlik ve kamu kurumlarına duyulan güvenle şekillendiğini vurguladı. Sürdürülebilir kalkınmanın ön şartlarından birinin güçlü kurumlar olduğuna dikkat çekti ve yolsuzlukla mücadele ile kalkınma adımlarının eşgüdüm içinde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası adalet ve bölgesel güvenlik önerileri:

Konuşmasında dikkat çeken bir başka vurgu ise dış politika ve uluslararası kuruluşlar hakkındaydı. Bahçeli, "Bunun için diyoruz ki Birleşmiş Milletlerin siyasi merkezi New York ise adalet merkezi Ankara’dır" diyerek Türkiye'nin Birleşmiş Milletler bünyesinde hukuku ve adaleti esas alan bir reform anlayışına öncülük edebileceğini belirtti.

Aynı bağlamda Bahçeli, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını sert ifadelerle eleştirdi; konuşmayı "insani değerlerin iflası" olarak nitelendirdi ve İslam ülkelerinin ortak bir tavır almasının zorunluluğunu savundu. Ayrıca Kudüs İttifakı ve Mekke Anlaşması çerçeveleri genişletilerek Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşturulabilecek caydırıcı bir İslam Barış Gücü önerisini yineledi.

Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin somut talep:

Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önemli olduğunu ifade etti. Anayasa'nın 116. maddesine atıf yaparak, Meclis tarafından alınacak nitelikli çoğunluklu "seçimlerin yenilenmesi" kararı ile Cumhurbaşkanının bir defa daha aday olmasının mümkün olduğunu hatırlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi olarak Bahçeli, TBMM'de uygun zaman ve geniş mutabakatla seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar alınmasını talep etti; bu adımın 2028 içinde yapılacak seçimlerin istikrar ve öngörülebilirliğini zedelemeyeceğini savundu. Bu kararın alınmasıyla gereksiz tartışmaların sona ereceğini, belirsizliklerin ortadan kalkacağını ve ekonomik güvenin artacağını ileri sürdü.

Kapanışta Bahçeli, MHP'nin program, politika ve kadrolarıyla Türkiye'nin huzur ve refahını tesis etmeye devam edeceğini; terörle mücadelenin ve toplumsal birlikteliğin öncelikli hedefleri olacağını söyledi. Konuşma, hem içeride kurumsal reformlar hem de dış politikada hukuka dayalı inisiyatif çağrısını aynı düzlemde ele alan bir çerçeve sundu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ, "BUNUN İÇİN DİYORUZ Kİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN SİYASİ MERKEZİ NEW YORK İSE ADALET MERKEZİ ANKARA’DIR. BU DOĞRULTUDA TÜRKİYE, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİNDE İNSANLIK DEĞERLERİNİ, HUKUKU VE ADALETİ ESAS ALAN BİR REFORM ANLAYIŞIYLA, MESULİYET DUYGUSUNA SAHİP ÜLKELERE ÖNCÜLÜK EDEBİLECEKTİR" DEDİ.