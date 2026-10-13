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Muğla büyükşehir belediye başkanı Aras: parti değiştirmeyi doğru bulmuyorum

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP çatısı altında kalacağını, parti değiştirmeyi doğru bulmadığını ve hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Caner Şahin

Muğla büyükşehir belediye başkanı Aras: parti değiştirmeyi doğru bulmuyorum

Ahmet Aras açıklıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamuoyunda dolaşan parti değiştirme iddialarını net bir dille yanıtladı. Aras, siyaset yerine hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini, şu an için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında görev yapmaya devam ettiğini ve başka bir partiye geçmeyi doğru bulmadığını belirtti.

parti değiştirme iddialarına ilişkin görüşü:

Aras, seçmenin verdiği oy ve güvene vurgu yaparak parti değiştirmeyi onur meselesi olarak nitelendirdi. Seçimlerle oluşan iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Aras, tam karşı ideolojik bir tarafa geçmenin doğru olmadığını söyledi. Konuşmasında, 'İnsanın siyasetten daha önce onurumuz var bizim' ifadesiyle bu yaklaşımını özetledi ve parti değiştirmenin kamuoyundaki olumsuz algısına işaret etti.

merkezi hükümetle iş birliği ve yatırımlar:

Merkezi hükümetin Muğla'ya sağladığı destekler için teşekkür etmenin, parti değiştirmek anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Aras, kentin ihtiyaçları için tüm kamu kurumlarıyla uyum içinde çalıştıklarını aktardı. Aras, su sorununa ilişkin olarak kayıp-kaçakların azaltılmasına yönelik 60 milyon Euro ve desalinasyon projesine yönelik 50 milyon Euro tutarındaki yatırımlara dikkat çekti. Fethiye körfezine yönelik hizmetler ve diğer çalışmaların ilçe halkının uzun süredir beklediği nitelikte olduğunu belirtti.

belediye hizmetleri ve hesap verilebilirlik:

Aras, belediye hizmetlerinin siyasi tartışmalar yerine somut eser ve projeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Belediyelerin Anayasa gereği merkezi idareyle bütünleşik olarak hizmet yürüttüğünü hatırlatan Aras, Muğla'da 13 ilçeye eşit davranıldığını; iki AK Partili, diğerlerinde ise Yeni Parti ve CHP'li belediyelerle uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

Somut hizmet örnekleri olarak MUSKİ'de toplam 36 şantiye bulunduğunu, su ve kanalizasyon çalışmalarının sürdüğünü, kreş sayısını yakında 2'den 15'e çıkaracağını ve huzurevleri ile kısa mola merkezleri gibi sosyal hizmetlerin artırıldığını aktardı. Aras, değerlendirme yapılırken 'Ahmet Aras ne iş yaptı' sorusunun ön plana alınması gerektiğini, verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğinin önem taşıdığını vurguladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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