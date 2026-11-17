MHP lideri TBMM grup toplantısında 'yaşanabilir dünya' mesajı verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadesine dikkat çekti.

toplumsal sorumluluk çağrısı:

Bahçeli, bireylerin ve kurumların ortak yaşam alanlarını koruma yönündeki sorumluluklarını vurguladı. Söyleminde, toplumun her kesiminin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini öne çıkardı.

siyasi çerçeve ve iletilen mesaj:

Konuşma, partinin toplumsal dayanışma ve ortak hedeflere yönelme çağrısını pekiştirmeyi amaçladı. Bahçeli'nin mesajı, kamusal ve özel alanda atılacak adımların eşgüdümü ve ortak bilinç oluşturulması çağrısı olarak değerlendirildi.

MHP Lideri Bahçeli: "Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur"