COP31 ziyaretinde Filistin vurgusu:

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Pavilyonu ziyaretinin ardından Filistin Pavilyonu'na geçti. Burada Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan ile bir araya gelen Kurum, Filistin'in konferansta yer almasının taşıdığı önemi vurguladı.

Türkiye'nin taahhüdü ve örnek projeler:

Bakan Kurum, konuşmasında iklim gündeminin ötesinde adalet ve insan hakları konularının da ele alındığını belirtti. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde kısa sürede yürüttüğü çalışmaların altını çizerek, 'Bilindiği gibi Türkiye deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu vatandaşlarına teslim etti' dedi. Bu deneyimin, Gazze ve Filistin'in yeniden inşasında örnek alınacağını söyledi ve 'İnşallah Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır' ifadelerini kullandı.

Kurum, bakanlık olarak tüm güç ve enerjiyle Filistin'in ayağa kalkması için çalışacaklarını; özellikle oradaki çocuklar ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için bu mücadelenin sürdürüleceğini belirtti. Filistin ile yürütülecek somut çalışmaların bir mutabakata bağlanacağını dile getirerek, yardımın ulaştırılması ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konusuna önem verdiklerini vurguladı.

Filistin yetkilisinin değerlendirmesi:

Zaghloul Samhan, Filistin Başbakanı'nın COP31'deki konuşmasının katılımcılar tarafından ayakta alkışlanmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Samhan, Türkiye'nin COP31 kapsamında Filistin'e ücretsiz pavilyon tahsis etmesine teşekkür ederek bu desteğin Filistin Devleti'nin uluslararası platformda yer almasına katkı sağladığını belirtti.

Samhan, COP31 organizasyonunu hem organizasyon hem de katılım açısından değerlendirdi ve 'Şahsen katıldığım en iyi COP' olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ev sahipliği ve organizasyon başarısının gelecek ev sahipleri için çıtayı yükselttiğini kaydetti. Ayrıca Filistin davasının çözülmesi ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasının gerekliliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, konuşmasında dünya genelinde yaşanan haksızlıkların ve adaletsizliklerin iklim tartışmalarının dışında da ele alınması gerektiğini belirtti. 'Burada iklimi konuşuyoruz ama adalet olmadıktan sonra bunların hiçbirinin anlamı yok' diyen Kurum, Gazze'de suya erişim sorunları ve çocukların gelecek kaygılarına dikkat çekti ve 'Kim ne yaparsa yapsın biz oradaki çocuklara da ulaşacağız. Filistin Devleti'ne de tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Toplantı ve görüşmelerin ardından COP31 zemininde Türkiye ile Filistin arasında inşa ve insani destek konularında atılacak adımların detaylarının netleştirilmesi ve ortak bir mutabakatla ilerlenmesi beklendiği vurgulandı. Hem Bakan Kurum hem de Samhan, konferansın sağladığı görünürlük ve uluslararası desteğin Filistin'in sesi olmasında önemli katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Kurum: "Türkiye, Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak"