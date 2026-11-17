COP31 çerçevesinde Filistin pavilyonunda temaslar:

COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinliklerde COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Pavilyonu ziyaretinin ardından Filistin Pavilyonu'na geçti. Burada Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan ile bir araya gelen Kurum, Filistin'in konferansta yer almasının taşıdığı sembolik ve pratik önemi vurguladı.

Kurum, konferansın iklim değişikliği tartışmalarının ötesinde bugünün meselelerine ışık tuttuğunu belirterek, Filistinli katılımcıların varlığının çocuklar, kadınlar ve ailelerin hakları bağlamında da ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasında Filistin'deki duruma dikkat çektiğini hatırlatan Kurum, Filistin Başbakanı'nın kürsüye davet edilmesi ve salonun tepkisinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin taahhüdü ve örnek projeler:

Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde iki yıl içinde tamamlanan ve teslim edilen 455 bin konut örneğini hatırlatarak, bu deneyimin Gazze için de yol gösterici olacağını belirtti. Kurum, 'İnşallah Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır' sözleriyle bakanlığın aktif rol alacağını açıkladı.

Bakanlık olarak Filistin'in yeniden inşasına ilişkin gücün seferber edileceğini ve Gazze'deki çocukların, gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için somut adımlar atılacağını vurgulayan Kurum, yürütülecek çalışmaların bir mutabakata bağlanacağını ifade etti. Kurum ayrıca iklim gündeminin yanı sıra adalet ve insani yardımların ulaştırılması meselelerinin de sürekli takip edileceğini belirtti.

Filistin tarafının değerlendirmesi:

Zaghloul Samhan, Filistin Başbakanı'nın COP31'de konuşması sırasında katılımcıların gösterdiği dayanışmanın kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin COP31'te Filistin'e ücretsiz pavilyon tahsis etmesine teşekkür eden Samhan, bu sayede Filistin'in planlarını ve programlarını katılımcılara sunabildiğini, etkinlik ve çalıştaylar düzenleyebildiğini söyledi.

Samhan, COP31 organizasyonunu yüksek düzeyde bulduğunu belirterek, 'Şahsen benim katıldığım en iyi COP' ifadelerini kullandı ve Türkiye Hükümeti'nin ev sahipliğiyle yapılan etkinliğin gelecek ev sahipleri için çıtayı yükselttiğini kaydetti. Ayrıca Türkiye'de bulunurken 'hep emin ellerde gibi hissettiklerini' sözlerine ekledi.

Toplantılar ve görüşmeler sırasında hem iklim krizine ilişkin ortak yaklaşımlar hem de Gazze'nin acil ihtiyaçlarının giderilmesine dönük işbirlikleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, iklim politikaları ile insani yardım mekanizmalarının kesiştiği noktaların Türkiye-Filistin işbirliği için önemli fırsatlar sunduğu konusunda mutabık kaldı.

COP31, Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşirken, yapılan görüşmeler Türkiye'nin Filistin'e yönelik diplomatik ve teknik desteğini bir kez daha görünür kıldı. Bakan Kurum'un açıklamaları, bakanlıkların ve ilgili kurumların ilerleyen dönemde atacağı adımların haber alınacağı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA FİLİSTİN PAVİLYONU'NU ZİYARET EDEN COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, TÜRKİYE'NİN DEPREM BÖLGESİNDE İKİ YILDA 455 BİN KONUTU TESLİM ETTİĞİNİ BELİRTTİ.