Erzincan sağlık altyapısına kapsamlı güçlendirme çağrısı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapıldığı 2027 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Erzincan'daki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için bir dizi talebi gündeme taşıdı. Karaman, kent sakinlerinin nitelikli sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak üzere hem insan kaynağı hem de altyapı yatırımları gerektiğini vurguladı.

uzman atamaları ve ileri tanı-cihaz talepleri:

Karaman, özellikle çocuk kardiyolojisi ve çocuk nörolojisi gibi çocuk yan dal uzmanlarının Erzincan'a atanmasının önemine dikkat çekti. Bu atamaların çocuk hastaların erken teşhis ve tedavisinde gecikmeyi azaltacağı belirtildi. Ayrıca inme ve diğer acil beyin-damar vakalarında tanı ve tedavi sürecini hızlandırmak amacıyla kentte Bi-Plan Anjiyografi cihazının kurulmasını talep etti. Karaman, cihazın devreye girmesiyle hastaların il dışına sevk edilmelerinin azalacağını, yaşam kalitesi ve tedavi erişiminin iyileşeceğini ifade etti.

yapı projeleri ve hizmet alanı genişletmeleri:

Erzincan için öne çıkan yatırım talepleri arasında 50 yataklı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 2027 yatırım programına alınması yer aldı. Ayrıca Karaman, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerini kapsayan kapsamlı bir Sağlık Kompleksi projesinin tamamlanmasını istedi. Bu projelerin hayata geçirilmesinin kent genelinde birinci basamak ve laboratuvar hizmetlerinin kapasitesini artıracağı değerlendiriliyor.

Projeleri tamamlanan 10 yataklı Otlukbeli Devlet Hastanesi'nin ihalesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebi de Karaman tarafından tekrarlandı. İlçe sağlık hizmetlerinde uzman hekim kadrolarının güçlendirilmesi, palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve yatak kapasitesinin artırılması ile ambulans filosunun yenilenmesi de görüşülen öncelikler arasında yer aldı.

Karaman, Erzincan merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duydukları nitelikli sağlık hizmetlerine başka illere gitmek zorunda kalmadan kendi şehirlerinde ulaşabilmelerinin hedeflendiğini belirtti. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yapılan bu vurgunun, sağlık yatırımlarının planlama ve uygulama süreçlerinde önceliklendirilmesi beklentisini güçlendirdiği kaydedildi.

AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN KARAMAN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA SAĞLIK BAKANLIĞININ 2027 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA ERZİNCAN'IN SAĞLIK ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI DİLE GETİRDİ