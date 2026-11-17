Maskat görüşmesinde öncelik: bölgesel istikrar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyaret için gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile görüştü.

Arakçi, görüşmede Umman'ın yaklaşan Milli Günü'nü önceden tebrik ederek iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve her alandaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Taraflar, ikili bağların güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

ikili gündem ve iş birliği:

Toplantıda İran-Umman ilişkileri detaylı biçimde ele alınarak karşılıklı görüşler paylaşıldı. Heyetler, ortak çıkarların korunması ve ekonomik-diplomatik iş birliğinin genişletilmesine dair pratik yolları değerlendirdi; ayrıca bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

bölgesel sorunlar ve diplomatik çabalar:

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi, görüşmeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün mevkidaşım Abbas Arakçi ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Umman-İran ilişkilerinin istikrarlı seyrini ve iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmenin somut yollarını değerlendirdik. Ayrıca bölgesel sorunların çözümüne yönelik devam eden son diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Gerilimin azaltılması ve barışçıl çözümlerin desteklenmesi amacıyla diyaloğun ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini bir kez daha vurguladık."

Her iki taraf da bölgedeki barış ve istikrarın sürdürülmesi için diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu ve iş birliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI SEYİD BEDİR BİN HAMAD AL-BUSAİDİ İLE GÖRÜŞTÜ