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Bahçelievler'de ekipler yağışa karşı aralıksız çalıştı

Bahçelievler Belediyesi, 240 personel, 48 ekip ve 65 araçla mazgal ve kanalları temizleyip riskli noktalarda müdahale ederek yağışa karşı önlem aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçelievler'de ekipler yağışa karşı aralıksız çalıştı

bahçelievler'de yağış hazırlıkları ve saha müdahaleleri:

İstanbul genelinde yapılan kuvvetli sağanak uyarısı üzerine Bahçelievler Belediyesi ilçe çapında hazırlıklarını hızlandırdı. Uyarının ardından cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanalları, mazgallar ve giderler önceden temizlendi; yağış boyunca da ekipler sahada kesintisiz kontrol ve müdahaleye devam etti. Çalışmalar, olası su baskınlarını azaltmaya yönelik olarak planlandı ve uygulandı.

temizlik çalışmaları ve riskli nokta kontrolleri:

Yağış öncesinde özellikle su birikintisi riski taşıyan bölgelerde mazgal ve kanalların temizliği yapıldı. Ekipler, biriken atıkları uzaklaştırarak suyun tahliyesini engelleyebilecek unsurları giderdi. Yağışın başlamasının ardından da aynı noktalarda düzenli kontroller yapılarak ihtiyaç halinde anında müdahale edildi. Çalışmalar, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta ve ilgili belediye birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldü.

ulaşım desteği ve alt geçit önlemleri:

Yağışın yoğun olduğu saatlerde alt geçitlerde su birikmesi ve trafik aksamasına karşı önlemler alındı. Zabıta ekipleri, riskli bölgelerde trafik güvenliğini sağlamak üzere görev yaptı; belediye ekipleri ise ulaşımın aksamasına karşı anlık müdahaleler gerçekleştirdi. Sağanak nedeniyle yolda kalan veya evlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla belediye bünyesinden görevlendirilen iki Amarok araçla ulaşım desteği sağlandı ve gelen talepler doğrultusunda vatandaşların nakli gerçekleştirildi.

Toplamda 240 personel, 48 ekip ve 65 araç ve iş makinesi ile yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekiplerin saha çalışmaları yağış sonrasında da devam ederken, vatandaşlar yaşadıkları olumsuzlukları ve müdahale taleplerini 444 0 311 numaralı iletişim merkezine iletebiliyor.

İSTANBUL GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI BÖLGELERDE SU BASKINLARI...

İSTANBUL GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI BÖLGELERDE SU BASKINLARI YAŞANIRKEN, BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ YAĞIŞ ÖNCESİNDE BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALARINI YAĞIŞ SÜRESİNCE DE SÜRDÜRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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