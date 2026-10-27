Bahçelievler'de istinat duvarı çöküşü iki binanın zeminini etkiledi

İstanbul Bahçelievler’de temel kazısı yapılan bir inşaat sahasında istinat duvarının yıkılması sonucu, bitişiğindeki iki apartmanın zemin katında çökme meydana geldi. Olayda can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmezken, güvenlik nedeniyle 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yıkılmanın etkisiyle bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemin katında yaklaşık 10 santimetre düzeyinde çökme oluştu.

tahliye ve müdahale:

Gelen çatırdama sesleri ve hissedilen sallantı üzerine bina ve mahalle sakinleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta çevre güvenliğini sağlarken ekipler, risk değerlendirmesi sonucu iki binadaki toplam 20 daireyi tedbir amaçlı boşalttı. Tahliye edilen sakinlerin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almasına izin verildi.

Mahalle sakinlerinden biri, kalkarken yere düştüğünü belirterek 'Ben gece 2 gibi yatmıştım. Bağırışmalara uyandım. Olay gece 3 gibi oldu. Kalkarken yere düştüm. Ben o kadar da çok hissetmedim ama ekipler binayı sarmıştı. İki binayı da tahliye ettiler' dedi. Diğer bir sakin Ozan Ünsal ise arka taraftaki istinat duvarının kayması sonucu çatlaklar oluştuğunu, kapıların eğildiğini ve arka bahçe duvarının yıkılmasının tahliyeye sebep olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen ekipler, çökme meydana gelen binalarda detaylı incelemelere başladı. Yapılan ilk değerlendirmede çevresel güvenlik önlemleri alınmış olup, hasar tespit çalışmaları ve teknik raporlamanın ardından sakinlerin dönüşüyle ilgili karar verileceği bildirildi.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE TEMEL KAZISI YAPILAN İNŞAATIN İSTİNAT DUVARININ YIKILMASI SONUCU BİTİŞİKTEKİ 6 VE 7 KATLI İKİ BİNANIN ZEMİNİNDE YAKLAŞIK 10 SANTİMETRELİK ÇÖKME MEYDANA GELDİ. BİNALARDAKİ 20 DAİRE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ.