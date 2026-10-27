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Edremit'te otomobil çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edremit'te İzmir-Çanakkale yolu üzerinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Özcan (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 02:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edremit'te otomobil çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza ayrıntıları:

Kazada yaşamını yitiren kişinin, Mustafa Özcan (40) olduğu bildirildi. Olay, saat 16.00 sıralarında İzmir-Çanakkale yolu üzerinde, Edremit Devlet Hastanesi önünden gelen motosikletin Havran istikametine dönüş yaptığı sırada meydana geldi. Motosikleti 10 ARR 446 plakalı araçla kullanan Özcan ile çarpışan otomobilin plakası 35 BZL 640 ve sürücüsü F. S. olarak kayıtlara geçti.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası karayolunda trafik akışı kısa süreliğine etkilendi ve güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.

kazanın kaydedilmesi:

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler çarpışma anasını ve kaza sonrası gelişenleri gösteriyor; görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. Yetkililer, kamera kayıtlarının kazanın nasıl gerçekleştiğinin tespitinde önemli rol oynadığını belirtti.

mağdurun sosyal rolü ve soruşturma:

Özcan'ın çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldığı, Balıkesir Kent Konseyi Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu ile Edremit Turizm İşletmecileri Derneği yönetiminde yer aldığı ve bölge sosyal ile turizm hayatında tanınan bir isim olduğu kaydedildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Balıkesir&#039;de otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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