İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

etkinliğin kısa özeti

Akbank ve Togg’un ana sponsorluğunda düzenlenen Istanbul Ignited by Slush’D, Helsinki kaynaklı Slush’ın lisanslı serisinin İstanbul ayağını bu yıl ikinci kez hayata geçirdi. 12-14 Ekim tarihleri arasındaki program; 2 bin 500'ün üzerinde katılımcı, 100'ü aşkın konuşmacı, hackathonlar ve yatırımcı-girişimci buluşmalarıyla üç gün sürdü.

day 0: hackathonlar ve yatırımcı günü:

Program, ana konferanstan bir gün önce 12 Ekim’de başlayan Day 0 ile başladı. Günün dikkat çeken etkinlikleri arasında OpenAI ve Manus iş birliğiyle düzenlenen hackathonlar yer aldı. Dotshub’ta Apify, Clerion, fal ve Hilbert’in desteğiyle düzenlenen etkinliklerde 200’ü aşkın geliştirici, OpenAI ve Manus teknolojileriyle yapay zekâ ajanları ve oyun odaklı ürünler geliştirdi; uygulamalı demolar ve panellerle yarışmanın kazananları açıklandı.

Aynı gün Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen Yatırımcı Günü (Investor Day), Metis Ventures ev sahipliğinde; 300’ü aşkın yatırımcıyı, global fon yöneticilerini, aile ofislerini ve melek yatırımcıları bir araya getirdi. Programda risk sermayesi, kurumsal sermaye, oyun, fintech, kalkınma finansmanı, buyout, aile ofisleri ve yatırımda yapay zekâ gibi başlıklar işlendi.

ana konferans ve sahne programı:

13-14 Ekim’de Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen ana konferans, Kurucu Ortaklar Melisa Çağlar ve Şan Yalman’ın açılış konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı M. Muhiddin Keskin, "Türkiye Fırsatı: Yükselen Bir Teknoloji Gücüne Yatırım" başlıklı oturumda kurucularla birlikte yer aldı.

Etkinlikte ana sahne oturumlarının yanı sıra yuvarlak masa toplantıları ve bire bir görüşmeler yapıldı. Organizasyonun eşleştirme uygulaması üzerinden planlanan ve gerçekleşen görüşmeler sayısı 2 binden fazla olarak kaydedildi; Melisa Çağlar etkinlikte 2 bin 83 bire bir görüşme gerçekleştiğini vurguladı. İkinci gün Google for Startups Demo Day ile tamamlandı.

konuşmacılar ve katılımcı profili:

Etkinlik, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Asya’dan girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderlerini ağırladı. Yatırım dünyasından Accel, Balderton Capital, Dawn Capital, DN Capital, Earlybird, Felix Capital, General Catalyst, HV Capital, Index Ventures, Kleiner Perkins, Northzone ve diğerlerinin temsilcileri sahnedeydi. İsimlerden bazıları: Zhenya Loginov, Luca Bocchio, Josh Bell, Gülşah Wilke, Alina Bassi, Antoine Nussenbaum, Wael Nafee, Sebastian Becker ve daha fazlası.

Teknoloji ve ürün liderleri listesinde OpenAI’den Emre Okçular, NVIDIA’dan Basil Fateen, Google’dan Barış Yeşügey ile Anthropic, Tencent Games ve yerli girişimcilerden temsilciler yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sadullah Uzun da konuşmacılar arasındaydı.

sponsorlar, ortaklar ve organizasyon ekibi:

Etkinliğin ana sponsorları Akbank ve Togg olurken; BytePlus elmas sponsor olarak destek verdi. Sahne sponsorları Google for Startups Accelerator ve İTÜ ARI Teknokent; altın sponsorlar arasında Adjust, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ve Trendyol yer aldı. Teknoloji ortakları arasında Clerion, fal, Hilbert, Manus ve OpenAI; VC ortakları arasında 212, Ak Portföy, Felix Capital, Griffin Gaming Partners, HV Capital, Inveo Ventures, Laton Ventures, Metis Ventures, Speedinvest, Türk Telekom Ventures, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türkiye Kalkınma Fonu sayılabilir.

Ekosistem partnerleri Girişimcilik Vakfı, Yenibirlider Derneği ve Endeavor iken; Roamless, Magnitt, Brella, Kecos ve Visby strateji partnerleri olarak etkinliğe katıldı. Medya ortakları EventLabs, FounderN, Hiwell, Inc. Türkiye, Ortak Alan, Orphex ve The Recursive olarak bildirildi.

gönüllüler ve organizasyonun arkasındaki ekip:

Istanbul Ignited by Slush’D, Kurucu Ortaklar Şan Yalman ve Melisa Çağlar liderliğinde; Londra, Viyana, San Francisco, Milano ve İstanbul’dan bir araya gelen gönüllü ekip tarafından organize edildi. Ekipte yer alan isimler: İpek Çeliksöz, Yağız Özkeş, Ceyda Sabancı Dinçer, Selin Kosova, Kaan Taşkent, Deniz Akyürek, Ata Yeğin, Anastasiia Shabliienko, Cecilie Auersperg, Kağan Korkmaz, Aymila Toyran, Yasemin Sezer, Nevena Vujovic, Tanzila Sharifli, Meryem Balcı, Nicole Mano, Selim Emirhan Önder, Aziz Berkan Hoşgül, Yiğit Çoban, Onur Cem Karaman, Furkan Öksüz, Emre Yiğit Ay ve Sude Naz Sarımeşe. Sahadaki operasyonları ise 120’yi aşkın gönüllü üniversite öğrencisi ve yeni mezun üstlendi.

kurucu ortakların değerlendirmeleri:

Şan Yalman, etkinliği değerlendirirken "İlk yıl İstanbul’un global bir sahneyi taşıyabileceğini kanıtladık. İkinci yıl, bunun tesadüf olmadığını gösterdik" dedi ve başarının yalnızca katılımcı sayısıyla ölçülmediğini; alınan yatırım kararları ve ortaya çıkan iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Melisa Çağlar şu ifadeleri kullandı: "İstanbul yıllarca Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktası olarak anlatıldı. Bu yıl gördük ki İstanbul bir arka plan değil, argümanın kendisi." Çağlar, 300’ü aşkın yatırımcının Yatırımcı Günü'ne katılımı, 200’den fazla geliştiricinin OpenAI ve Manus ile ürün geliştirmesi ve 2 bin 83 bire bir görüşmeyi bu konunun kanıtı olarak nitelendirdi.

Etkinlik, İstanbul’un sermaye, yetenek ve pazarları bağlama potansiyelini vurgulayan "The Bridge Nobody Expected" teması etrafında şekillendi ve şehrin inovasyon ile girişimcilik ekosistemindeki konumunu pekiştirmeyi hedefledi.

ISTANBUL IGNİTED BY SLUSH'D, HELSİNKİ'DE DOĞAN SLUSH'IN LİSANSLI ETKİNLİK SERİSİNİN İSTANBUL AYAĞI OLARAK BU YIL İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİ.