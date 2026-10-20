Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Akbank ve Togg sponsorluğunda Istanbul Ignited by Slush’D, 12-14 Ekim'de 2 bin 500'ü aşkın katılımcı ve binlerce yatırımcı görüşmesiyle gerçekleşti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:39

OKUMA: 4 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

etkinliğin kısa özeti

Akbank ve Togg’un ana sponsorluğunda düzenlenen Istanbul Ignited by Slush’D, Helsinki kaynaklı Slush’ın lisanslı serisinin İstanbul ayağını bu yıl ikinci kez hayata geçirdi. 12-14 Ekim tarihleri arasındaki program; 2 bin 500'ün üzerinde katılımcı, 100'ü aşkın konuşmacı, hackathonlar ve yatırımcı-girişimci buluşmalarıyla üç gün sürdü.

day 0: hackathonlar ve yatırımcı günü:

Program, ana konferanstan bir gün önce 12 Ekim’de başlayan Day 0 ile başladı. Günün dikkat çeken etkinlikleri arasında OpenAI ve Manus iş birliğiyle düzenlenen hackathonlar yer aldı. Dotshub’ta Apify, Clerion, fal ve Hilbert’in desteğiyle düzenlenen etkinliklerde 200’ü aşkın geliştirici, OpenAI ve Manus teknolojileriyle yapay zekâ ajanları ve oyun odaklı ürünler geliştirdi; uygulamalı demolar ve panellerle yarışmanın kazananları açıklandı.

Aynı gün Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen Yatırımcı Günü (Investor Day), Metis Ventures ev sahipliğinde; 300’ü aşkın yatırımcıyı, global fon yöneticilerini, aile ofislerini ve melek yatırımcıları bir araya getirdi. Programda risk sermayesi, kurumsal sermaye, oyun, fintech, kalkınma finansmanı, buyout, aile ofisleri ve yatırımda yapay zekâ gibi başlıklar işlendi.

ana konferans ve sahne programı:

13-14 Ekim’de Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen ana konferans, Kurucu Ortaklar Melisa Çağlar ve Şan Yalman’ın açılış konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı M. Muhiddin Keskin, "Türkiye Fırsatı: Yükselen Bir Teknoloji Gücüne Yatırım" başlıklı oturumda kurucularla birlikte yer aldı.

Etkinlikte ana sahne oturumlarının yanı sıra yuvarlak masa toplantıları ve bire bir görüşmeler yapıldı. Organizasyonun eşleştirme uygulaması üzerinden planlanan ve gerçekleşen görüşmeler sayısı 2 binden fazla olarak kaydedildi; Melisa Çağlar etkinlikte 2 bin 83 bire bir görüşme gerçekleştiğini vurguladı. İkinci gün Google for Startups Demo Day ile tamamlandı.

konuşmacılar ve katılımcı profili:

Etkinlik, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Asya’dan girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderlerini ağırladı. Yatırım dünyasından Accel, Balderton Capital, Dawn Capital, DN Capital, Earlybird, Felix Capital, General Catalyst, HV Capital, Index Ventures, Kleiner Perkins, Northzone ve diğerlerinin temsilcileri sahnedeydi. İsimlerden bazıları: Zhenya Loginov, Luca Bocchio, Josh Bell, Gülşah Wilke, Alina Bassi, Antoine Nussenbaum, Wael Nafee, Sebastian Becker ve daha fazlası.

Teknoloji ve ürün liderleri listesinde OpenAI’den Emre Okçular, NVIDIA’dan Basil Fateen, Google’dan Barış Yeşügey ile Anthropic, Tencent Games ve yerli girişimcilerden temsilciler yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sadullah Uzun da konuşmacılar arasındaydı.

sponsorlar, ortaklar ve organizasyon ekibi:

Etkinliğin ana sponsorları Akbank ve Togg olurken; BytePlus elmas sponsor olarak destek verdi. Sahne sponsorları Google for Startups Accelerator ve İTÜ ARI Teknokent; altın sponsorlar arasında Adjust, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ve Trendyol yer aldı. Teknoloji ortakları arasında Clerion, fal, Hilbert, Manus ve OpenAI; VC ortakları arasında 212, Ak Portföy, Felix Capital, Griffin Gaming Partners, HV Capital, Inveo Ventures, Laton Ventures, Metis Ventures, Speedinvest, Türk Telekom Ventures, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türkiye Kalkınma Fonu sayılabilir.

Ekosistem partnerleri Girişimcilik Vakfı, Yenibirlider Derneği ve Endeavor iken; Roamless, Magnitt, Brella, Kecos ve Visby strateji partnerleri olarak etkinliğe katıldı. Medya ortakları EventLabs, FounderN, Hiwell, Inc. Türkiye, Ortak Alan, Orphex ve The Recursive olarak bildirildi.

gönüllüler ve organizasyonun arkasındaki ekip:

Istanbul Ignited by Slush’D, Kurucu Ortaklar Şan Yalman ve Melisa Çağlar liderliğinde; Londra, Viyana, San Francisco, Milano ve İstanbul’dan bir araya gelen gönüllü ekip tarafından organize edildi. Ekipte yer alan isimler: İpek Çeliksöz, Yağız Özkeş, Ceyda Sabancı Dinçer, Selin Kosova, Kaan Taşkent, Deniz Akyürek, Ata Yeğin, Anastasiia Shabliienko, Cecilie Auersperg, Kağan Korkmaz, Aymila Toyran, Yasemin Sezer, Nevena Vujovic, Tanzila Sharifli, Meryem Balcı, Nicole Mano, Selim Emirhan Önder, Aziz Berkan Hoşgül, Yiğit Çoban, Onur Cem Karaman, Furkan Öksüz, Emre Yiğit Ay ve Sude Naz Sarımeşe. Sahadaki operasyonları ise 120’yi aşkın gönüllü üniversite öğrencisi ve yeni mezun üstlendi.

kurucu ortakların değerlendirmeleri:

Şan Yalman, etkinliği değerlendirirken "İlk yıl İstanbul’un global bir sahneyi taşıyabileceğini kanıtladık. İkinci yıl, bunun tesadüf olmadığını gösterdik" dedi ve başarının yalnızca katılımcı sayısıyla ölçülmediğini; alınan yatırım kararları ve ortaya çıkan iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Melisa Çağlar şu ifadeleri kullandı: "İstanbul yıllarca Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktası olarak anlatıldı. Bu yıl gördük ki İstanbul bir arka plan değil, argümanın kendisi." Çağlar, 300’ü aşkın yatırımcının Yatırımcı Günü'ne katılımı, 200’den fazla geliştiricinin OpenAI ve Manus ile ürün geliştirmesi ve 2 bin 83 bire bir görüşmeyi bu konunun kanıtı olarak nitelendirdi.

Etkinlik, İstanbul’un sermaye, yetenek ve pazarları bağlama potansiyelini vurgulayan "The Bridge Nobody Expected" teması etrafında şekillendi ve şehrin inovasyon ile girişimcilik ekosistemindeki konumunu pekiştirmeyi hedefledi.

ISTANBUL IGNİTED BY SLUSH&#039;D, HELSİNKİ&#039;DE DOĞAN SLUSH&#039;IN LİSANSLI ETKİNLİK SERİSİNİN İSTANBUL AYAĞI...

ISTANBUL IGNİTED BY SLUSH'D, HELSİNKİ'DE DOĞAN SLUSH'IN LİSANSLI ETKİNLİK SERİSİNİN İSTANBUL AYAĞI OLARAK BU YIL İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'ın konaklama kapasitesi 561 milyonluk yatırımla güçlendirilecek
images

Atıl fabrikanın bahçesi ceviz üretimiyle bölgeye iş ve gelir getirdi
images

Süt fabrikalarında verimliliğin anahtarı: üretim zincirinde bütünleşik kontrol
images

Denizli'de titanyum üretimine yönelik stratejik yatırım kapısı aralanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

Gölcük Ulaşlı sahili taşkınlara karşı güçlendirildi, yürüyüş ve yeşil alanlar hizmete açıldı

Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

Uşak'ta düzenlenen büyük narkotik operasyonunda 27 tutuklama

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi