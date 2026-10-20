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Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Mehterler Buluşması, Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinliklerinde Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı’nın klarnet tınılarıyla mehter ezgilerini senfonik düzenlemelerle buluşturdu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:15

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Mehterler Buluşması görkemli finalle sona erdi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleşen Mehterler Buluşması, şehrin 700. fetih yılı programının finalini oluşturdu. Konser, klarnet virtüözleri Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı’nın sahne performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyona İstanbul Türk Tarihi Musikisi Mehter Takımı, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Bursa Uludağ Mehteran Takımı ve Tarihi Bursa Mehter Takımı olmak üzere dört farklı şehirden mehter grupları katıldı. Etkinlikler, geleneksel mehter marşlarını kentin farklı noktalarına taşıdı ve büyük ilgi gördü.

Konserde öne çıkan ayrıntılar:

Final gecesinde sahne alan sanatçılar, şef Eray İnal yönetimindeki Anatolian Symphonic Project eşliğinde klasik mehter ezgilerini senfonik düzenlemelerle yeniden yorumladı. Klarnetin sıcak ve parlak tınıları ile mehterin coşkulu ritimleri arasındaki yakınlaşma, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba adına Osman Şahin ve Kevser Öztürk ile Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Büyükşehir yöneticileri de katıldı. Ücretsiz olarak düzenlenen konsere gösterilen ilgi, Bursalıların kültürel mirasa verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.

Sergi ve kültürel miras:

Etkinlikler kapsamında Merinos AKKM Osmangazi Salonu Fuaye Alanı’nda açılan '700 Yılın Sesi Bursa Mehteri' sergisi, mehter musikisinin tarihi köklerini, Osmanlı dönemi mehterhâne teşkilatını, geleneksel çalgıları, tören ve yürüyüş kültürünü ele alıyor. Sergide ayrıca mehter geleneğinin tarihsel dönüşümü ve Avrupa müziği üzerindeki etkilerine de yer veriliyor.

‘700 Yılın Sesi Bursa Mehteri’ sergisi 17-24 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkinlik serisini geleneksel ve modern unsurları bir araya getirerek kültürel mirası müzik aracılığıyla yaşatmayı hedeflediğini belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, DÖRT FARKLI ŞEHİRDEN MEHTER TAKIMLARININ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, DÖRT FARKLI ŞEHİRDEN MEHTER TAKIMLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘MEHTERLER BULUŞMASI’, VATANDAŞLARI TARİHİ MARŞLARLA BULUŞTURDU.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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