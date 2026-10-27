Bursa'da Kader Sokak'ta çıkan arbede silahlı çatışmaya döndü: bir kişi bacağından yaralandı

Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Kader Sokak üzerinde iki grup arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre taraflardan biri yanında getirdiği silahla Kutsay D.'ye ateş etti ve Kutsay D. bacağından yaralandı.

Olayın gelişimi:

Yaralanan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve çalışmalar sürüyor.

BURSA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ. YAŞANAN OLAYDA 1 KİŞİ YARALANDI.