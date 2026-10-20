Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

Hakem ve gözlemcilerden TFF başkanı ve eski MHK başkanına suç duyurusu

Yedi hakem ve gözlemci, vekilleri Avukat Halil İbrahim Atabay aracılığıyla, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Müştekiler olarak dosyada yer alan isimler Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci, Süleyman Abay ve Cevdet Kömürcüoğlu olarak kaydedildi.

Dilekçede öne çıkan iddialar

Dilekçede, soruşturma dosyasında yer alan dijital materyaller ve WhatsApp yazışmaları özellikle vurgulandı. Savcılığın 2025/83127 sayılı "Hakemler Dosyası" kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun cihazlarında tespit edilen mesajlara göre, 26 Temmuz 2024 tarihinde İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun eski müsabaka listelerini (2015 tarihli) göndererek bu isimleri terör örgütüyle ilişkilendirdiği ve görevden uzaklaştırılmaları yönünde talimat verdiği iddia ediliyor. Dilekçeye göre Gündoğdu bu talimatı uygulayarak müştekilerin hakemlik ve gözlemcilik kadrolarından el çektirilmesine aracılık etti.

Önceki takipsizlik kararına ilişkin vurgular

Müştekiler lehine daha önce emniyet birimleri, MASAK ve dijital incelemeler sonucu verilen "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (takipsizlik) olduğu dilekçede hatırlatıldı. Avukat Atabay, şüphelilerin bu takipsizlik kararını bilmesine rağmen aynı iddialarla idari yaptırım sürecini yeniden tetikleyerek TCK m. 267 uyarınca iftira suçunu oluşturduklarını savundu.

Hukuki dayanak ve istenen işlemler

Dilekçede ayrıca Anayasa’nın 137. maddesi ve TCK m. 24/3 hükmüne işaret edilerek, konusu suç teşkil eden kanunsuz emirlerin yerine getirilemeyeceği, bu talimatı uygulayan Gündoğdu’nun ise TCK m. 257 kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

Şikâyet metninde, adli bilişim inceleme raporları ve WhatsApp dökümlerinin dosyaya eklenmesi, geçmişte verilen takipsizlik kararının arşivden celbedilmesi ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması amacıyla iddianame düzenlenmesi talep edildi. Savcılığın başvuruyu incelemesi ve sonraki süreçle ilgili resmi bir işlem başlatıp başlatmayacağı bekleniyor.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VE ESKİ MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU HAKKINDA, HAKEM VE GÖZLEMCİLERDEN OLUŞAN 7 İSİM, ‘İFTİRA’ VE ‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA’ SUÇLAMALARIYLA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.