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Antalya'da hortumun izleri havadan belgelendi

Antalya'da dört kişinin öldüğü hortumun vurduğu alan, havadan ve karadan çekilen görüntülerle belgelendi; enkaz, hasar ve müdahale görüntülendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 02:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da hortumun izleri havadan belgelendi

Bölge havadan ve karadan görüntülendi:

Antalya'da meydana gelen hortum felaketinin etkilediği alan, havadan ve karadan kaydedilen görüntülerle belgelendi. Görüntülerde felaketin izleri açık biçimde görülebiliyor; bölgedeki yapı ve alanlarda ciddi hasar olduğu izleniyor. 4 kişinin öldüğü olayın meydana geldiği bölge, fotoğraf ve video kayıtlarıyla ayrıntılı şekilde tespit edildi.

görüntülerin öne çıkardıkları:

Kayıtlarda, afetin etkisinin yaygın olduğu noktalar, yıkım ve tahribata uğramış alanlar ile ulaşımda yaşanan zorluklara dair görseller yer alıyor. Havadan alınan görüntüler genel hasar yapısını gösterirken, karadan kayıtlar sahadaki enkaz ve müdahale çalışmalarının ayrıntılarını yansıtıyor.

müdahale ve tespit çalışmaları:

Görüntülerde aynı zamanda ekiplerin sahadaki çalışmaları da kayda geçti. Yetkililer, bölgede ilk değerlendirme ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken hasar tespit süreçlerinin devam ettiği görülüyor. Afetin ardından bölgedeki güvenliğin sağlanması ve zarar görenlerin tespitine yönelik adımların atıldığı görüntülerde dikkat çekiyor.

Bu kayıtlar, hem olayın boyutunu belgelemek hem de sonraki iyileştirme planlarına temel oluşturmak açısından önem taşıyor. İlerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı incelemeler ve resmi açıklamalar, felaketin nedenleri ve sonuçları hakkında daha kapsamlı bilgi sağlayacak.

Antalya&#039;da 4 kişinin öldüğü hortum faciasının meydana geldiği alan böyle görüntülendi

Antalya'da 4 kişinin öldüğü hortum faciasının meydana geldiği alan böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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