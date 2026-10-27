Gevaş'ta hastane önünde yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Van'ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş Devlet Hastanesi önünde bir yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu ağır bir trafik kazası meydana geldi. Tatvan yönünden gelen, sürücüsü A.H. olan 16 NUB 63 plakalı yakıt tankeri ile ilçe merkezinden çıkan otomobilin çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olarak raporlanırken, yapılan müdahalelere rağmen bir kişi hayatını kaybetti; kazada toplam 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri ve yetkililer inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı tespit ve değerlendirmenin, görgü tanıklarının ifadeleri ve mevzuata uygun teknik incelemeler sonrasında netleşeceği bildirildi.

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