Bahçelievler'de kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi Muzzer Işın Caddesinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil ile kavşağa gelen bir motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklette yolcu olarak bulunan E.T.S. yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, M.S. idaresindeki 14 AAS 515 plakalı otomobil ile F.S.Ö. yönetimindeki 34 CAH 704 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki yolcu E.T.S. yaralanırken, kazanın meydana geldiği nokta ve araçların konumu olay yerine gelen ekiplerce belirlendi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından E.T.S., ambulansla Bolu İzzet Baysal Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde ve çevrede inceleme başlattı.

BOLU’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLETTE YOLCU OLARAK BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.