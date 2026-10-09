İncirliova'da ev baskınında 47 kök kenevir ve 3 bin 42 gram esrar ele geçirildi

İncirliova'daki operasyonun detayları:

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince Osmanbükü Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen baskında önemli miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların parçası olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilenler:

Yapılan adli aramada 3 bin 42 gram kubar esrar, 47 kök ekili kenevir bitkisi, ayrıca 1 adet cep telefonu ve 1 adet öğütme aparatı bulundu. Ele geçirilen maddeler ve deliller görevliler tarafından muhafaza altına alındı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Baskında yakalanan şahsın H.K. (39) olduğu bildirildi. Şüpheli hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BİR EVE YAPILAN UYUŞTURUCU BASKININDA 3 KİLO KUBAR ESRAR VE 47 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.