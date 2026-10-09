Uyuşturucu satışında suçüstü: İzmir'de 22 yıl 6 ay 5 günle aranan kişi yakalandı

olayın detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.E. (38) isimli şüpheliyi düzenledikleri takip sonucunda suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

kimlik sorgulaması ve arama kaydı:

Emniyette yapılan detaylı kimlik sorgulamasında zanlının, 'Hırsızlık' ve 'Tutuklu/Hükümlünün Kaçması' suçlarından toplam 22 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Söz konusu cezanın kesinleşmiş olduğu kayıtlarda yer aldı.

işlemler ve sevk:

Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, HIRSIZLIK VE CEZAEVİNDEN KAÇMA SUÇLARINDAN 22 YIL 6 AY 5 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.