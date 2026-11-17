Bahçelievler'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 kişi yaralandı

Olayın gerçekleştiği yer ve seyri:

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde, Alamettin Peker Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerle bir tartışma başladı ve kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında, kavgaya karışan iki kişi ile kavgaya müdahale etmek isteyen bir kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Müdahale, sağlık durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Konuyla ilgili polis ekiplerinin olay yerinde ve çevrede yaptığı çalışma ile soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü belirtti; olayla ilgili sorumluların tespiti ve kavgaya karışan diğer kişilere ilişkin işlemler de devam ediyor.

Adıyaman’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı