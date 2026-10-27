Bahçenin yeni misafiri: insanlardan çekinmeyen sincap

Bingöl'de bahçede görüldü:

Bingöl'de bir evin bahçesinde görülen sincap, insanların bulunduğu ortamda da rahatça dolaşmasıyla dikkat çekti. Bahçeye gelen hayvan, yakındaki kişilere kaçmadan yaklaşarak yiyecek aradı ve çevresini gözlemledi.

sincabın davranışları:

Görüntülerde sincapın çevreye temkinli ama korkusuz bir şekilde hareket ettiği, ağaç dalları ve yer yüzeyinde yiyecek aradığı görülüyor. İnsanların varlığına aldırış etmemesi görenlerin ilgisini çekti ve doğal yaşamın yerleşim alanlarına uyum sağlayabildiğine işaret etti.

yerleşimlerde doğal yaşam:

Olay, vahşi canlıların kent ve kırsal yerleşimlerin sınırlarında görülebileceğini bir kez daha hatırlattı. Sincabın sakin tavrı, yerel halkın bu tür misafirlerle karşılaştığında nasıl davranması gerektiği konusunda farkındalık oluşturdu.

Bahçe sahibi veya görüntüleyen kişilerle ilgili kimlik bilgisi paylaşılmadı; paylaşılan görüntüler, sincapın insanlardan kaçmaksızın hareket ettiği anları kayda geçirdi. Bu tür anlar, hem doğa fotoğrafçılığı hem de yerel ekosistem gözlemleri açısından ilgi uyandırıyor.

BİNGÖL'DE BİR EVİN BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENEN SİNCAP, İNSANLARDAN KORKMADAN RAHATÇA DOLAŞMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ.