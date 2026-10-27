Nilüfer’de dayanışma: kadın muhtarlar günü buluşması

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü kapsamında Nilüferli kadın muhtarlar için özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Ata Çarşı’daki Nilüfer Kent Konseyi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi ve yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum aktörlerini bir araya getirdi.

etkinlik ve katılımcılar:

Programa Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Gülver Deniz ile Mehtap Esen, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir, Dış İlişkiler Müdürü Sanem Çetiner ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir katıldı. Toplantı; tanışma, deneyim paylaşımı ve yerel iş birliği olasılıklarının değerlendirilmesine ayrıldı.

vurgular ve çağrılar:

Nilüfer Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Sanem Çetiner, konuşmasında katılımcıların Kadın Muhtarlar Gününü kutlayarak 26 Ekim'in Türk kadınına muhtar seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve Nilüfer için "Nilüfer bir kadın şehri. Birlikte güçleniyor, birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, kadın muhtarlara mahalle düzeyinde etkinlik ve karar alma süreçlerinde aktif rol almaları, özellikle mahalle komitelerine destek vermeleri çağrısında bulundu. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir ise kadın muhtarların yerel yönetimdeki etkisine dikkat çekerek "Kadın muhtarlarımız mahallelerin dinamiğini tutuyor" dedi.

Etkinlik, katılımcıların deneyim paylaşımları ve yerel iş birliklerinin konuşulmasının ardından sahne alan Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrasının performansıyla sona erdi. Program, hem kutlama hem de kadın muhtarların yerel yönetimdeki görünürlüğünü artırmaya yönelik bir platform olma işlevi gördü.

NİLÜFER’DE 26 EKİM KADIN MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KADIN MUHTARLAR BİR ARAYA GELDİ.