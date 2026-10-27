İstanbul boğazında çamur sınırı: deniz iki renge büründü

İstanbul Boğazı'nda çamurun izleri

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından şehir genelinde taşkın ve yüzey akışı gözlemlendi. Yoğun yağışlarla birlikte derelerden taşınan çamur ve alüvyon kütleleri İstanbul Boğazı yüzeyine ulaşarak denizde belirgin bir sınır oluşturdu.

Nedenleri:

Meteorolojik uyarılar yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğünin bildirdiği gibi, kısa süreli ve kuvvetli yağışlar zemindeki gevşek malzemeyi derelere taşıdı. Bu akıntılar çamurlu suyu boğaza yönlendirdi; sonuçta yüzey katmanında çamurlu ve daha temiz su arasında iki renkli bir görünüm ortaya çıktı.

Görüntüler ve etkileri:

Bölgede çekilen havadan görüntülerde, özellikle Beykoz kıyılarına yakın alanlarda denizin bir bölümünün kahverengimsi çamurlu suyla kaplandığı görülüyor. Olay, deniz yüzeyinde görsel bir ayrışma yaratırken, yağışların ardından hayatın bazı kesimlerde olumsuz etkilendiği yetkililerce bildirildi.

Çamurun deniz yüzeyine taşınması, geçici olarak su renginin değişmesine ve kıyı görünümünde bozulmaya yol açtı. Yetkililer ve ilgili birimler, yağış sonrası oluşabilecek benzer taşkın ve yüzey kirlenmelerine karşı yerel müdahalelerin gerektiğini belirtiyor.

Olayın ardından sahadan alınan görüntüler, hem kamuoyuna durumu aktardı hem de yetkililerin uyarılarının önemini hatırlattı. Uzun vadeli çevresel etkiler ve temizleme çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yetkili kurumlarca takip edilecek.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN İSTANBUL BOĞAZ'I ÇAMURLA KAPLANARAK İKİ RENGE BÜRÜNDÜ. ÇAMURLU ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.