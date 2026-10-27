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İstanbul Boğazı çamurla kaplandı, deniz iki renge büründü

Meteoroloji uyarısı sonrası sağanak derelerden çamur taşıdı; İstanbul Boğazı Beykoz'ta çamurlu bölgeler havadan görüntülendi, deniz iki renge büründü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul Boğazı çamurla kaplandı, deniz iki renge büründü

İstanbul Boğazı'nda çamur örtüsü havadan görüntülendi

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda kentte hayat olumsuz etkilendi. Yağışların yoğunluğu nedeniyle bazı dereler sürüklediği çamuru İstanbul Boğazı'na taşıdı ve deniz yüzeyinde belirgin bir renk ayrışması oluştu.

yağışın etkileri:

Sağanak, özellikle akarsu yataklarında biriken malzemelerin denize ulaşmasına yol açtı. Taşınan çamur nedeniyle kıyı yakınlarındaki su yüzeyinde kahverengimsi alanlar oluşurken, açık denizle birleşen kısımlarda iki renge ayrılmış bir görüntü ortaya çıktı. Bu durumun kentin deniz trafiği veya su kullanımı üzerindeki etkileri yerel ekipler tarafından takip edildi.

havadan görüntüler:

Beykoz kıyılarındaki çamurlu bölgeler havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Görüntülerde boğazın bazı kesimlerinde çamurun yoğunlaştığı, diğer bölümlerde ise daha temiz görünümün devam ettiği açıkça seçildi. Yetkililer, yağış sonrası su kalitesi ve kıyı temizliği çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çamurla kaplanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

Çamurla kaplanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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