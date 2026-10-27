Halk sağlığı için 13 ilçede 505 personelle sürekli ilaçlama

Mersin Büyükşehir'in ilaçlama çalışmaları devam ediyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı canlılarla etkin mücadele etmek amacıyla kent genelinde aralıksız ilaçlama yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda 13 ilçede görev yapan 505 personel ve 134 araç ile gündüz ve gece programları uygulanıyor. Ekipler, gelen talep ve şikayetlere göre önceliklendirme yaparak müdahalede bulunuyor.

gündüz ve gece programı:

İlaçlama faaliyetleri sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sivrisinek, fare ve hamam böceği gibi zararlılara; akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında ise özellikle yakarca (gece görülen sinek türleri) mücadelesine yönelik olarak sürdürülüyor. Ekipler, sivrisineklerin durgun sularda üremesini engellemek amacıyla periyodik larvasit uygulamaları yapıyor ve su birikintileri, foseptikler, rögarlar, PTT kapakları, menfezler, bodrumlar, dere yatakları ve yeşil alanlar gibi üreme noktalarını düzenli olarak kontrol edip ilaçlıyor.

Çalışmalar hem planlı program çerçevesinde hem de vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda bölgesel müdahalelerle destekleniyor.

vatandaş uyarıları ve taleplerin yönetimi:

Yenişehir İlaçlama Sorumlusu Merdal Gökdurna yaptığı açıklamada, "Mersin genelinde 13 ilçede sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar gündüz ilaçlaması, akşam da saat 19.00 ile 23.00 arası gece ilaçlaması devam etmektedir. Gündüz sivrisinek, fare, hamam böceği zararlılarının ilaçlaması yapılıyor. Gece ise yakarca denilen sineklere karşı ilaçlama yapılmaktadır. 13 ilçede rögarlar, foseptikler, çöp konteynerleri, su birikintisi olan bina bodrumları ilaçlanıyor. Özellikle yeşil alanın bol olduğu yerlerde gece ilaçlaması devam etmektedir. Sivrisinek üremesinin yoğun olduğu durgun suların olduğu dere yatakların da ilaçlıyoruz" dedi.

Gökdurna, çöp konteynerlerinin ilaçlanmasının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ancak temizleme ve yıkama işlemlerinin ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Bina bodrumlarında ise yalnızca durgun su tespit edildiğinde ilaçlama uygulandığını, site içlerinde fare ilaçlamasının çocuk güvenliği gözetilerek uygun alanlarda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan yetkili, balkon ve bina çevresinde su birikintisi oluşturmamaya, su kovası gibi durgun su kaynaklarını 2-3 günde bir boşaltmaya devam etmelerini istedi. İhtiyaç halinde Alo 185 hattı üzerinden talep oluşturulabileceğini, şikayet ve taleplere en fazla 2 gün içinde cevap verilerek gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Ekiplerin yılın 365 günü ilaçlama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE ZARARLI CANLILARLA MÜCADELE ETMEK AMACIYLA 13 İLÇEDE 134 ARAÇ VE 505 PERSONELLE YIL BOYUNCA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.