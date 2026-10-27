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Hasköy'de toprak anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı

Muş'un Hasköy ilçesinde toprak kavgası iddiasıyla emekli polis İ.B.'nin açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasköy'de toprak anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı

olayın genel görünümü:

Muş’un Hasköy ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre toprak anlaşmazlığı nedeniyle emekli polis İ.B., kardeşi E.B. ile ailesinin bulunduğu eve girerek silahla ateş açtı. Açılan ateşte kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı; saldırganın aynı silahla kendini vurduğu belirtildi.

yaralananların durumu:

Olay sonrası yaralanan dört kişi, sağlık ekipleri tarafından alınarak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

güvenlik güçlerinin müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen ekipler, saldırgan İ.B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve savcılık tarafından inceleme başlatıldı; yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, olayın sebepleri arasında toprak anlaşmazlığının bulunduğu iddiasının yer aldığı ve konuyla ilgili delillerin toplanmaya başlandığı kaydedildi. Sürecin ilerlemesiyle birlikte soruşturmanın ayrıntılarının netleşeceği bildirildi.

MUŞ&#039;UN HASKÖY İLÇESİNDE TOPRAK ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KARDEŞİNİN EVİNE SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞAHIS;...

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİNDE TOPRAK ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KARDEŞİNİN EVİNE SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞAHIS; KARDEŞİ, YENGESİ VE İKİ YEĞENİNİ YARALADI. ARDINDAN KENDİNİ VURAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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