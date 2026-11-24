kaza ve ilk belirlemeler:

Zonguldak'ın Bakacakkadı beldesinde gece saatlerinde bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. (54) idaresindeki Efe Tur firmasına ait 41 EFE 37 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile Y.T. (44) yönetimindeki 59 UC 384 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon, yol kenarında bekleyen 67 YE 772 plakalı kamyonete de çarptı. Kaza sonucunda üç araçta maddi hasar oluştu.

yaralıların durumu:

Üç aracın karıştığı kazada, otobüs içindeki yolculardan 7 kişi yaralandı. Yaralıların kimliklerine ilişkin ayrıntılar ve tedavi durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı. Kazanın oluş sebebi, kusur ve ihmallerin tespiti için yetkililer tarafından soruşturma yürütülüyor.

ZONGULDAK'IN BAKACAKKADI BELDESİNDE ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE KAMYONUN YOL KENARINDA BEKLEYEN KAMYONETE DE ÇARPTIĞI KAZADA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ.