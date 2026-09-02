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Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde Arpaguş kabulü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u kabul etti. Toplantının ayrıntıları açıklanmadı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde Arpaguş kabulü

kabulün ana hatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u kabul etti.

Resmi açıklamalarda, görüşmenin yapıldığı yer ve katılımcılar doğrulanmış olup görüşmenin içeriğine ilişkin detaylar paylaşılmadı.

katılımcılar ve mekan:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda adı geçen resmi yetkililerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

görüşmenin anlamı ve bağlam:

Bu tür kabuller, devlet kurumları ile dini kurumlar arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve koordinasyonun sağlanması açısından önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüşmeler genellikle kurumsal işbirliği ve güncel konuların değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.

Taraflardan yapılacak resmi açıklamalar, görüşmenin ayrıntılarını ve olası sonuçlarını netleştirecek.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ&#039;U KABUL ETTİ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ'U KABUL ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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