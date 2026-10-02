Bakan Çiftçi Kocaeli'de cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu

Programın detayları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'de düzenlenen denize indirme töreni kapsamında kente geldi. Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1'in denize indirilmesi programına katıldı.

Cuma namazı ve buluşma:

Denize indirme töreninin ardından Bakan Çiftçi, Başiskele'de bulunan 17 Ağustos Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaza Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Namazın ardından Çiftçi, cami cemaati ile bir araya gelerek sohbet etti.

Sonraki program:

Buluşmanın ardından Bakan Çiftçi, Yalova'daki programı için kentten ayrıldı.

Bakan Çiftçi Kocaeli'de cuma namazı kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi