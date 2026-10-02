Gaziantep'te 41 yıllık çiftlere bin kişilik umre fırsatı

Kura töreni noter huzurunda gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Topraklarda" projesinin yeni kurası, noter huzurunda gerçekleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı ve çekiliş sonuçları belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Başkan Şahin’in birlikte butona basmasıyla kura çekimi başladı. Yapılan kura sonucuna göre 41 yıl ve üzeri evli çiftlerden 1000 çift belirlenecek ve seçilen çiftler kafileler halinde kutsal topraklara gönderilecek.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje, aile kurumunun güçlendirilmesi, uzun yıllardır evlilik birlikteliğini sürdüren çiftlerin onurlandırılması ve aile değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, programa yoğun başvuru olduğunu belirterek, yaklaşık 17 bin çiftin projeye başvurduğunu açıkladı. Daha önceki dönemde belediye tarafından düzenlenen kafilelerle 2 bin kişiyi umreye gönderdiklerini söyleyen Başkan Şahin, bugünkü kura ile "bin çiftimizi daha Umreye göndermek için" adım attıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş'ın değerlendirmesi:

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş törende yaptığı konuşmada projenin önemine vurgu yaptı. Göktaş, "Umre projesi devam ediyor. Kuralarımız bugün de yapılacak. Aile ve Nüfus 10 Yılı'na destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yuva kurmak bizim için çok kıymetli, çok önemli. Ama evlilikleri sürdürebilmek de çok önemli" dedi. Sözü geçen değerlerin korunmasının, toplumun dayanışması ve belediye hizmetleriyle desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Belediye yetkilileri, kura sonucu belirlenecek çiftlerin önümüzdeki dönemlerde grup halinde umreye gönderileceğini ve programın devam edeceğini açıkladı. Projenin, uzun süreli evlilikleri onurlandırma ve aile bilincini güçlendirme yönündeki katkıları ön plana çıkarılıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, GAZİANTEP’TE "41 YILLIK EVLİ ULU ÇINARLARIMIZ KUTSAL TOPRAKLARDA" PROJESİNİN KURA ÇEKİM TÖRENİNE KATILDI.