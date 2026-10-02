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E-5'te iş çıkışı asfalt çalışması İstanbulları zora soktu

İBB'nin E-5'te iş çıkışına konulan yol çalışmaları, Küçükçekmece'de Avcılar yönünde kapanmaya neden olup İstanbullulardan yoğun tepki aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Selin Yıldız

E-5'te iş çıkışı asfalt çalışması İstanbulları zora soktu

E-5'te iş çıkışı asfalt çalışması İstanbulları zora soktu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından E-5 karayolu üzerinde yürütülen asfalt çalışmaları, özellikle iş çıkışı saatlerine denk gelmesi nedeniyle kentte büyük tepki topladı. Son olarak Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki müdahale yüzünden E-5'in Avcılar istikameti trafiğe kapatıldı ve sürücüler uzun süre mağdur oldu.

Kapanmanın yol açtığı sıkıntılar:

Çalışmanın yapıldığı güzergahta, İstanbul'un ana ulaşım damarlarından biri olan E-5 üzerinde Bahçelievler - Avcılar arasına kadar uzanan kuyruklar oluştu. Tam da iş çıkış saatine denk gelen kapanma, D-100 güzergahında da akışı etkileyerek kent trafiğinin zaten yüksek olan yoğunluğunu artırdı. Vatandaşlar, yaz aylarında trafik rahatladığı dönemde gerekli altyapı çalışmalarının yapılmaması ve okulların açıldığı günlerde işi trafiğin en yoğun olduğu saate denk getirmenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların eleştirileri ve sorular:

İstanbulluların tepkileri arasında en çok tekrarlanan argümanlar; "Koskoca yaz tatili geçti hiçbir şey yapılmadı" ve "İş çıkış saatine yol çalışması koydular" şeklinde. Şikayetlerde, çalışmanın zamanlamasına ilişkin planlama eksikliği ve alternatif güzergah veya yönlendirme önlemlerinin yetersizliğine vurgu yapıldı. Sürücüler ve yol kullanıcıları, belediyeden daha şeffaf bir bilgilendirme ve iş programlarında yoğun saatlerin dikkate alınmasını talep ediyor.

İBB'nin ilgili biriminin, çalışmaların hangi aşamalarda olduğu ve alternatif trafik düzenlemelerine dair açıklama yapması bekleniyor. Kent trafiğinin daha az mağduriyetle yönetilmesi için zamanlama, yönlendirme ve iletişim stratejileri öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekiyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN E-5...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN E-5 KARAYOLU ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR "PES" DEDİRTİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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