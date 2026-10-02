Edremit'te 306 yıllık itfaiye geleneği modern yüzüyle kutlandı

Edremit programı ve kutlama detayları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İtfaiye Haftası etkinliklerinin finali Edremit'te gerçekleştirildi. Programda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen konuştu ve itfaiye teşkilatının 306 yıllık geçmişine değindi. Ergelen, teşkilatın tulumbacılardan günümüzün modern ve teknolojik yapısına uzanan yolculuğunu katılımcılara aktardı.

Geçmişten günümüze itfaiyecilik:

Etkinlikte İstanbul İtfaiyesi Tulumbacılar Ocağı tarafından yapılan gösteriyle, itfaiyeciliğin tarihsel gelişimi somut örneklerle gösterildi. Sunulan gösteriler ve anlatımlar, tulumbacılık döneminden bugüne geçen dönüşümü ve geleneksel uygulamaların güncel eğitim ve ekipmanla nasıl buluştuğunu gözler önüne serdi.

Güncel hazırlık, araç ve eğitim:

Ergelen, teşkilatın araç, ekipman ve eğitim açısından sürekli yenilendiğini vurgulayarak, Balıkesir itfaiyesinin bölgedeki güçlü teşkilatlardan biri olduğuna dikkat çekti. Etkinliği Edremit İtfaiye Grup Amirliği organize etti ve program büyük beğeni topladı. Ergelen sözlerini, teşekkür ederek ve vatandaşlara güven vermeyi sürdüreceklerini belirterek tamamladı; 306. yılımızda yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Huzur sizde, güven bizde.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI NAZIM ERGELEN, İTFAİYE HAFTASI’NIN SON ETKİNLİĞİNİN EDREMİT’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTEREK, TEŞKİLATIN 306 YILLIK GEÇMİŞİNDEN MODERN İTFAİYECİLİĞE UZANAN GELİŞİM SÜRECİNİ ANLATTI. ERGELEN, "HER TÜRLÜ OLAYA VE VAKAYA HAZIRIZ. HUZUR SİZDE, GÜVEN BİZDE" DEDİ. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İTFAİYE HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİN FİNALİ EDREMİT’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.